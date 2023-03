BRITANCI PLAČU ZBOG REČI MALENE PRINCEZE ŠARLOT: Napisala poruku za POKOJNU BAKU Dajanu, a JEDAN DETALJ je posebno emotivan (FOTO)

Princeza Šarlot je pre nekoliko godina rasplakala Britance čestitikom koju je napravila za pokojnu baku Dajanu, a mnogi su se toga prisetili povodom Dana majki, koji je nedavno obeležen.

U Velikoj Britaniji je 19. maja obeležen Dan majki, a princ Džordž, princeza Šarlot i princ Luis odali su počast svojoj majci, Kejt Midlton, a običaj je i da se prisete pokojne bake, princeze Dajane.

Tako je posebno bila dirljiva čestitka i reči koje je malena princeza Šarlot pre nekoliko godina posvetila pokojnoj baki, princezi Dajani. Iako nije uspela da je upozna, njen otac, princ Vilijam, često joj priča o njoj i deli najlepše uspomene.

foto: James Whatling / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

On je pre nekoliko godina na zvaničnom profilu na Tviteru podelio dečje čestitke napravljene za Dajanu, a Šarlotina je bila posebno dirljiva i sve je dirnula do suza. Ona joj je na kartici boje fuksije s rukom nacrtala šareno srce i napisala koliko nedostaje njenom tati Vilijamu.

foto: Printscreen Twitter

"Draga bako Dajana, mislim na tebe na Dan majki. Jako te volim. Nedostaješ tati. S puno ljubavi Šarlot", napisala je tada devojčica.

foto: Printscreen Twitter

"Draga bako Dajana, srećan Dan majki. Jako te volim i uvek mislim na tebe, šaljem ti puno ljubavi", napisao je Džordž u svojoj čestitki.

foto: Printscreen Twitter

I Luis, koji je tada imao samo dve godine, takođe je napravio svoju čestitku u kojoj je nacrtao šareno srce okruženo s nalepnicama životinja.

U dokumentarcu iz 2017. godine "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy", Vilijam je otvoreno govorio o Dajani, rekavši da je predan tome da njegova deca znaju sve o svojoj pokojnoj baki. Rekao je da želi da njegova deca znaju ko je ona bila i da je postojala i ispričao kako im konstantno priča o njoj pre spavanja kako bi znali da postoje dve bake u njihovim životima.

foto: James Whatling / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Sada imamo više njenih fotografija po kući i razgovaramo o njoj. Teško je jer je Ketrin nije poznavala, pa ne može da pruži taj nivo detalja, tako da kada spremam Džordža i Šarlot u krevet, pričam o njoj i samo pokušavam da ih podsetim da imaju dve bake. Zato je važno da znaju ko je ona bila i da je postojala", zaključio je tada Vilijam.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Bonus video:

17:04 PRINC FILIP I PRINCEZA DANICA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Kraljica Elizabeta bila stidljiva! Otkrili da li će pristustvovati sahrani