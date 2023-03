KRALJEVSKA PORODICA UVELIKO KUJE PLANOVE ZA HARIJA I MEGAN: Od njihove ODLUKE sve zavisi! Postoji VIŠE VERZIJA i sve je NAPETIJE

Kraljevska porodica pravi planove za dolazak princa Harija i Megan Markl na Čarlsovo krunisanje jer žele da budu spremni na sve moguće scenarije.

Pripreme za krunisanje kralja Čarlsa u punom su jeku i ništa se ne prepušta slučaju, pa britanski mediji prenose da je kraljevska porodica izradila čak dva plana, i to dok se iščekuje vest hoće li princ Hari i Megan Markl odlučiti da prisustvuju tom velikom događaju.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa tek treba da objave hoće li doći na krunisanje. Međutim, portparol para potvrdio je da su primili poziv. Dodao je da će odluku doneti u skorije vreme, a nagađa se da su Hari i Megan u pregovorima s porodicom oko uslova njihovog dolaska.

"Sastavljaju se dve verzije planova za taj dan, jedna uključuje Harija i Megan, a druga ne", otkrio je dobro upućen izvor za Daily Mail i dodao da raspored ostaje okviran jer čekaju njihovu potvrdu o dolasku.

Ovih dana je sve prokomentarisala i slavna voditeljka i bliska prijateljica Megan i Harija, Opra Vinfri, te iznela svoje mišljenje u jednoj emisiji na CBS-u o tome šta bi par trebao da uradi u vezi s događajem.

"Mislim da bi trebalo da urade ono što smatraju da je najbolje za njih i za njihovu porodicu. To je ono što ja mislim. To je ono što je najvažnije, iako me nisu pitali za mišljenje", izjavila je Opra.

Ona je inače i njihova komšinica u Montesitu u Kaliforniji, gde žive od 2020. godine nakon što su odstupili sa svojih položaja viših članova kraljevske porodice.

