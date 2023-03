DOŠAO RED I NA NJEGA: Pike RAZVEZAO JEZIK i OŠTRO odgovorio šta misli o svemu što Šakira radi nakon što ju je OSTAVIO ZBOG MLAĐE

Bivši fudbaler Barselone Žerar Pike oglasio se o svom životu u poslednje vreme, te zaključio da je vrlo srećan. Takođe je dodao da nije zabrinut za svoju sliku u javnosti nakon svega što se događalo, a čini se da mu prisustvo nove devojke i te kako prija.

36-godišnjak i njegova nova devojka Klara Čija bili su na udaru kritika njegove bivše partnerke Šakire u pesmama koje je kolumbijska pevačica objavila od njihovog raskida prošle godine.

foto: Europa Press / Zuma Press / Profimedia

Šakira je Pikeu i njegovoj bivšoj posvetila dve pesme u kojima indirektno govori šta je otkrila o njegovoj prevari, a čini se da tekst pesama fudbalera nije pogodio.

Bivši španski reprezentativac zatvorio je pitanje o Šakiri po drugi put u manje od nedelju dana, u novom intervjuu, ponovivši odgovor koji je dao na španskoj radio stanici prošlog utorka. Rekao je da ne želi o tome da razgovara jer mu više nije stalo do toga.

Za španski list "El Pais" je rekao: ''Svaki roditelj ima odgovornost da pokuša da učini najbolje za svoju decu. Radi se o njihovoj zaštiti. To je posao svih roditelja sa svojom decom. To je ono na šta sam fokusiran i to je moj posao kao oca.''

foto: AP

Insistirajući da je radio ono što je hteo, dodao je: ''Onog dana kad umrem, pogledaću iza sebe i nadaću se da sam učinio sve što sam želeo. Želim da budem veran sebi. Neću trošiti novac na čišćenje svoje slike. Ljudi za koje brinem i koje volim su oni koji me poznaju. Za ostalo me nije briga. Usmeravam svoju energiju da budem sa svojim ljudima i dajem im ono što imam. Jako sam srećan'', rekao je.

''Došlo je do promena u mom životu i znao sam kako da održim svoju sreću.''

foto: Profimedia

Pikea su nedavno u jednoj španskoj radijskoj emisiji pitali da li je čuo poznatu pesmu svoje bivše partnerke o njihovom gorkom raskidu.

''Da, očito'', odgovorio je bivši igrač Barselone, pre nego što je dodao: ''Ne želim da razgovaram o tome''.

Govoreći o dvoje dece koje ima sa Šakirom, nastavio je: ''Imamo odgovornost, mi koji smo roditelji moramo da zaštitimo svoju decu. Svako donosi svoje odluke. Ne priča mi se više o tome. Samo želim da moja deca budu dobro.''

foto: AP

Podsetimo, Šakira i Pike bili su u vezi 12 godina i zajedno imaju sinove Milana i Sašu, a par nikada nije stao pred oltar.

Brzo nakon njihovog raskida u junu prošle godine saznalo se da fudbaler ljubi mlađanu studentkinju odnosa s javnošću, Klaru Čiju, koja radi za njegovu sportsku i medijsku investicionu grupu Kosmos.

(Kurir.rs)

