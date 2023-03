SMRT MAJKE NAŠEG GLUMCA I DALJE IZAZIVA TUGU Pucao joj u glavu, zatim polio benzinom i zapalio: Ta rana se pretvori u zvezdu

Glumac Srđan Timarov je dobro poznat ljubiteljima filma i pozorišta u Srbiji. Svako će prepoznati upečatljivo lice i glas, kao i niz sjajnih uloga po kojima će zauvek ostati upamćen.

Okušao se i u voditeljskim vodama, peva, pa se može reći da spada u multitalentovane umetnike.

Ipak, malo ko zna da je njegov život obeležila jeziva tragedija, koja je potresla Jugoslaviju i celu domaću javnost.

Naime, majka našeg proslavljenog glumca je bila Klara Mandić, čuvena političarka i stomatolog koja je brutalno ubijena 9. maja 2001. godine. U zapaljenom stanu, u kom je podmetnut požar da bi bili sakriveni tragovi, pronađeno je njeno telo sa ranom od metka na potiljku.

Ubica se podrobno pripremao za zločin, pa je ispred njenog stana na Bežanijskoj kosi danima bacao petarde da bi navikao komšije na zvuk pucnjave.

Pošto je pozvonio na Klarina vrata, napadač je hladnokrvno ispalio metak u nju, a zatim je izvršio premetačinu po stanu. Uzeo joj je mobilni telefon, pištolj i bundu. Ono što je začudilo policiju je da sa njenog tela nije skinut nakit. Ubica se potom vratio do svog automobila, uzeo kanister sa benzinom i zapalio stan, najverovatnije da bi prikrio tragove zločina.

Komšije su prijavile požar u 19:30 časova, a policija i vatrogasci su po dolasku u stanu zatekli jezivu scenu. Klara je ležala licem na dole, sa ranom od metka na potiljku. U susednoj sobi, koja nije bila oštećena vatrom, pronađeni su spaljeni papiri, za koje inspektori nisu mogli da utvrde da li su neki dokumenti ili novine.

Za manje od dva dana policija je rešila zločin, a glavni osumnjičeni je bio N.Ž, koji je i uhapšen. Motiv je najverovatnije bilo koristoljublje, pošto je ubica bio u velikim novčanim dugovima.

Njena smrt je danima bila na naslovnim stranama beogradskih novina, a nacija je bila šokirana brutalnim krajem velike dobrotvorke i filantropa.

Klara je rođena u jevrejskom logoru u Italiji, a njeni roditelji nisu preživeli strahote Drugog svetskog rata. Usvojila ju je porodica Mandić, čije je prezime uzela, ali nikada nije zaboravila svoje jevrejsko poreklo.

Početkom ratova devedesetih je osnovala Društvo srpsko-jevrejskog prijateljstva, a kasnije je bila član Demokratske stranke i Srpske demokratske stranke.

Ova izuzetno agilna žena, puna energije, neumorna u povezivanju ljudi od uticaja, je bila među retkima koji su u to teško vreme po našu zemlju uspevali da dovedu strane privrednike, kao i da naše ljude povežu sa svetom.

Glumac je 2020. u emisiji TV lica na RTS-u pričao o pokojnoj mami od koje je naučio kako biti hrabar.

- . Išla je gladno i hrabro u život. Živela je u jako velikim potezima i jarkim bojama. Tragično je stradala... Ako govorimo o nekim najvećim bolovima u životu, to je što sam tragično izgubio majku. Ja to na svoj način nosim. To jeste ona rana koja se pretvori u zvezdu, pa ti sija, da znaš kako da ideš. Ali, ni sam kvantitet nije to koliko smo godina mi proveli zajedno, nego koliko je toga u meni od nje ostalo. Mislim da je to važnije u roditeljstvu, nego biti svaki dan tu i skuvati supicu - rekao je glumac.

- Ja sam sa roditeljima stvarno doživljavao Diznilend, kakve razgovore sam imao prilike da slušam... Ona je volela ljude, autentične ljude, i oni su oboje, Đorđe i Klara, bili vrlo autentični. Zajedno su bili eksplozivno punjenje. Zato to nije dugo ni potrajalo, ali su se obožavali do kraja, poštovali, bili fantastični drugari. To sam naučio od njih - kazao je Timarov.

