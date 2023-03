NISAM IŠLA U ŠKOLU, MISLILA SAM DA JE TO NORMALNO: Preživela Aušvic, sad je zvezda TikToka, a JEDAN DETALJ posebno privlači pažnju

Tova Frajdman (85) jedna je od najmlađih osoba koje su preživele Holokaust nakon što je skoro godinu dana provela u Aušvicu, gde je poslata kada je imala samo pet godina. Svoju životnu priču sada deli na TikToku kako bi podigla svest o užasima koje su nacisti naneli Jevrejima.

Njen unuk Aron Gudman (17) napravio joj je TikTok profil i počeo da snima njene priče, koje su ubrzo postale viralne. Frajdman se u videima priseća svog detinjstva i zverstava kojima je svedočila, a u nešto više od godinu dana zapratilo ju je gotovo 500.000 korisnika.

"Shvatila sam da je TikTok fantastičan medij za podizanje svesti o Holokaustu, za mlade ljude koji ne žele da čitaju knjige, koji ne vole nastavu u školi, kojima se ne sviđa način na koji učitelji predaju ili bilo šta drugo, kojima je to dosadno ili nekima koji nikad nisu čuli za to. Evo ih, slušaju", izjavila je Tova u intervjuu za Associated Press.

Njen unuk naveo je da su im najgledaniji snimci oni na kojima njegova baka pokazuje svoj broj, odnosno identifikaciju tetoviranu na ruci koju su nosili svi zatvorenici u Aušvicu. "Ljudi širom sveta nemaju mogućnost da vidi preživelog. Na ovaj način prenosimo svoju poruku i pokazujemo dokaze o Holokaustu", ispričao je 17-godišnjak.

Frajdman je imala pet i po godina kada su ona i njena majka poslate u Aušvic, a njen otac u Daču. "Sve smo bile natrpane, samo žene. Koliko znam, bila sam jedino dete i morale smo da stojimo", ispričala je o njihovoj deportaciji u stočnom vagonu u jednom snimku.

"Rođena sam godinu dana pre rata pa nisam razumela slobodu. Nisam išla u školu. Nisam išla u vrtić. Mislila sam da je to normalno. Jevrejska deca su bila ubijana, a mi smo se samo brinuli da i nas ne ubiju. Svakodnevica je bila puna smrti", opisala je.

