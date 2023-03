MEGAN MARKL OPET OSTAVILA PRINCA HARIJA NA CEDILU? Napravio je veliku grešku, ona ga NIJE UPOZORILA na posledice i sad nema nazad

Princ Hari je priznao u svojim memoarima "Rezerva" da je konzumirao droge zbog čega je navodno njegov ostanak u Americi pod znakom pitanja.

Naime, napisao je da je ranije u životu "puno pio, uzimao kokain i pušio marihuanu". Takođe je otkrio da je eksperimentisao s psihodelicima u odraslom dobu i smatrao je halucinogene droge delom svog života.

Kako pišu strani mediji, zbog toga bi američke vlasti mogle da opozovu vizu princu koji je britanski državljanin. Kraljevski biograf Anđela Levin komentarisala je ceo slučaj za GB News i istakla da je Megan Markl trebala da upozori svog supruga šta bi mogle da budu posledice njegovog priznanja o uzimanju droga u prošlosti.

"Ne razumem zašto ga njegova supruga nije upozorila. Razgovarao je s njom o svemu što je nameravao da kaže. Ona je glavna kao što oboje znamo", rekla je voditelju Denu Vutonu.

"Nije mu rekla: 'Budi oprezan, jer ako previše pričaš o drogama, mogao bi biti u nevolji'', dodala je Levin. Takođe je rekla da je zabrinuta "zašto ga je Megan ostavila samog s ovim".

"Guru mentalnog zdravlja koji je razgovarao s njim trebao je pre toga reći: 'Ne pričaj o lekovima'. Mnogo je otežao život sebi', ispričala je ona.

Princ je nedavno pričao o uzimanju halucinogenih droga u onlajn razgovoru sa stručnjakom za traume Gaborom Mateom.

"Bilo je to čišćenje, uklanjanje životnih filtera, ovih slojeva filtera. Sve je to uklonilo umesto mene i donelo mi osećaj opuštenosti, olakšanja, lakoće koju sam uspeo da zadržim neko vreme. Počeo sam to da radim rekreativno i onda sam počeo da shvatam koliko mi je to dobro", otkrio je.

Inače, Harija je kao 17-godišnjaka otac, kralj Čarls poslao u rehabilitacioni centar zbog pušenja marihuane.

Podsetimo, poslednjih meseci se puno pričalo o tome zašto je princ sam u javnosti i gde je nestala njegova supruga. Nije ga pratila na njegovom medijskom putu dok je davao intervjue o svojim memoarima.

Prema pisanju tabloida The Sun, supruga se nije pridružila njegovom gostovanju i ostalim promocijama knjige, kako ne bi bila optužena da mu krade "mesto pod reflektorima". Megan se konačno početkom prošlog meseca pojavila u javnosti s princem prvi put nakon "nestanka".

Par je fotografisan u dvorištu gledajući ceremoniju obnove zaveta svojih bliskih prijateljica i suseda Elen Dedženeris i Porše De Rosi, ali na suprotnim stranama prostorije, da bi nešto kasnije bili snimljeni u izlasku po Holivudu.

