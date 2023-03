RASKINUO SAM S DEVOJKOM ZBOG STORIJA NA FEJSBUKU: Bili smo zajedno GODINU I PO DANA, a kad je OVO objavila, odmah sam je ostavio

Korisnik društvene mreže Reddit podelio je svoju priču o nesvakidašnjem raskidu s devojkom, a u svemu tome ga muči jedno pitanje, te je želeo da čuje mišljenje drugih ljudi.

Momak, koji se na pomenutoj mreži potpisao kao anoniman, raskinuo je vezu od godinu i po dana, i to zbog storija na Fejsbuku, a ovo je njegova priča:

"Juče raskino sa devojkom od godinu i po veze zato što je objavila nebitan stori (slika sa putovanja od pre par dana, pristojna slika), ali ga je zbog nekog razloga sakrila od mene. Kakav je vaš stav prema tome? Jel je moja reakcija bila preterana? Vodim se logikom ako krije to, sigurno ima drugi razlog i ko zna šta još krije", počeo je, pa nastavio:

"Prilikom saznanja da je objavila stori koji je od mene sakriven, pitao sam je jel krije nešto od mene i da li radi nešto što ne bi trebalo, naravno njen odgovor je bio ne. Kad sam joj rekao za stori, počela je da vrišti histeriše i glumi žrtvu, tu mi je puko film i raskinuo na mestu, okrenuo se i otišao. Ali problem je što mi je malo suludo da se raskine zbog storija, a sa druge strane ja to skrivanje vidim kao izdaju... Šta je vaše mišljenje", upitao je druge korisnike.

U komentarima ispod objave, kojih je bilo preko 200, neki su podelili svoje priče, ali se većina definitivno složila da je njegova odluka ispravna.

"Pa suštinski nisi raskinuo zbog storija, već zbog činjenice da tako nešto benigno krije i onda dobije epi-napade kada joj spomeneš to. Neki tolerantniji deo mene bi ti rekao da svakako pokušaš da izvučeš nešto više iz nje i da ne bude impulsivna odluka... Ali intuicija mi kaže da si 'izbegao metak' i pametno postupio. Zapamti, ona je morala da uđe i sama to blokira, znači. ima neki razlog. Nije ovo neka situacija da kriješ objavu od rodbine da ti stric na slici sa devojkom ne bi pisao 'G*ziš ti ovo he-he'", napisao mu je jedan korisnik, a drugi se nadovezao:

"Ja sam se na sličan način žestoko ispalio, ortak izbacio stori, kao uspomenu, neku sliku sa letovanja na kojoj su on i devojka na nekom otmenom francuskom krevetu, ja napišem 'al' ste se pamprčili svaki dan ko zečevi', i to je stajalo tako nekih 10-15 sati, dok mu napokon neko nije rekao da se to vidi. J*beni Fejsbuk je napravio neki apdejt, svako može da vidi odgovore na stori, ne samo onaj ko je izbacio, nego je javno, kao na slikama recimo. Bruka, brate, ko zna ko je sve video komentar... jbg", napisao je.

"Ti si, bajo moj, raskinuo zbog nepoverenja i to je OK", još jedan je komentar podrške i odobravanja.

"Da nisi, verovatno bi te to čačkalo i smetalo dok ne bi eskaliralo nekom svađom, što bi opet dovelo do raskida", konstatovao je jedan.

"Druže, nisi ti raskinuo zbog storija nego zbog činjenice da je od tebe sakrila nesto takvo. Ako je slika zaista OK, ne vidim što bi to krila. Da li je preterano, možda, ali ako krije takve stvari, ko zna šta još ozbiljnije krije", napisao je još jedan.

