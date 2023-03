POLICIJA GA UHVATILA U KOLIMA SA PROSTITUTKOM! KURIR PAPARACO uhvatio Hju Granta: Evo šta čuveni glumac radi u Hajd Parku

Hju Grant ove godine napuniće 62 godine, ali i dalje je vrlo vitalan, održava liniju i redovno vežba, u šta se uverio i paparaco Kurira koji je fotografisao slavnog glumca u londonskom Hajd parku.

Paparaco Kurira uslikao slavnog glumca foto: Kurir

Bio je sportski obučen za trčanje, ni po čemu se nije izdvajao od drugih ljudi koji su tog dana došli na rekreaciju i druge aktivnosti u prirodi. Mi smo ga ugledali dok je bio okrenut leđima i trčao stazom, pa smo krenuli za njim. Ali Hju je sve više ubrzavao tempom pa je bilo teško da ga ispratimo i snimimo. U jednom trenutku je zastao kod klupe da se protegne.

Tad je ugledao da mu se približava naš paparaco sa upaljenom kamerom i brže-bolje se okrenuo i nastavio da trči. Pitali smo nekoliko ljudi da li su ranije viđali slavnog glumca da se rekreira u Hajd parku i dobili smo potvrdan odgovor. Rekli su nam da je to redovna Grantova maršuta kojom trenira i da su se svi navikli na to da ga gotovo svakodnevno sreću dok trči.

foto: Kurir

Hju je rođen u Londonu i ceo život proveo je u glavnom gradu Velike Britanije. Slavu je stekao ulogama u svetski poznatim filmovima poput "4 venčanja i sahrana", "Jazbina belog crva", "Ostaci dana", "Ja u ljubav verujem", "Sitni prevaranti", "Dnevnik Bridžit Džouns", "U stvari ljubav" i mnogim drugima.

Trenutno je u bioskopima njegov filma "Dungeons & Dragons: Odanost među lopovima", čija je premijera bila 10. marta, a on tumači ulogu Fordža.

foto: Profimedia

Grant iza sebe dva braka. Najpre je bio u vezi Elizabet Harli od 1987. do 2000, a potom s Džemajmom Kan od 2004. do 2007.

Hjuovu karijeru su osim brojnih uspešnih glumačkih uloga, obeležile i priče o burnoj ljubavnoj prošlosti, tokom koje je znao poprilično da šokira svoje obožavatelje, a mnogi još uvek pamte njegov skandal s prostitutkom Divajn Braun.

foto: Profimedia

Bilo je to u vreme kada je bio u vezi s koleginicom Elizabet Harli, a koju je prevario s dotičnom damom i sve to javno priznao nakon što su oboje bili uhapšeni kada ih je policija zajedno zatekla u automobilu. Hju i Elizabet zajedno su proveli 13 godina, a nakon skandala su ostali zajedno do 2000. godine, a on je čak nekoliko godina kasnije bio i kum njenom sinu Demijanu.

Mnogo godina kasnije, rešio je da prizna zašto se to desilo. Gostovao je u podkastu kod Marka Marona i objasnio.

foto: Profimedia

- Video sam svoj prvi holivudski film i nije mi se svideo. Film je trebalo da izađe za nedelju, dve dana i ja sam imao mnogo loš osećaj o njemu. Svi su bili odlični, samo sam ja bio loš i odvratan. Nisam mentalno bio na dobrom mestu uopšte - rekao je Grant. Navodno je prostitutki platio 60 dolara za uslugu.

Film se zvao "Devet meseci" i dobro se kotirao na blagajnama, pored Granda glumila je Džulijen Mur i Robin Vilijams.

foto: Profimedia

Glumac je danas u srećnom braku s 20 godina mlađom producentkinjom Anom Elizabet Eberstajn, koju je upoznao 2012. godine.

Par se venčao 2018. godine na intimnoj ceremoniji na koju su pozvali samo najbliže prijatelje i porodicu. Postali su i roditelji dvoje dece, ali trude se da svoj privatni život drže daleko od očiju javnosti, pa tako nikada nisu otkrili njihova imena.

Maša Kostić

03:20 LEGIJA NIJE VOLEO KONOBARE SA MINĐUŠOM Čovek koji je služio Ulemeka otkrio kakav je privatno JEDNOM JE DOŠLO DO ŽESTOKE PUCNJAVE