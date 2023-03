NIKOLA RAKOČEVIĆ ZABORAVIO DA PREĐE ULICU! Glumac u svom svetu, ne zna gde je krenuo: HIT PAPARACO

Nikola Rakočević jedan je od omiljenih glumaca mlađe generacije. Iako su gledaoci mogli da ga vide u mnogim televizijskim serijama i u pozorištu, on se trudi da svoj privatni život čuva dalje od očiju javnosti.

foto: Kurir

Naš paparaco nedavno ga je uslikao u centru grada, i to dok je zamišljeno gledao u svoj mobilni telefon, ne obazirući se preterano na događaje oko sebe. Nikola se naslonio na jedan saobraćajni znak, a iako je delovalo da čeka zeleno svetlo na semaforu kako bi prešao ulicu, on je dobrih desetak minuta ostao u tom položaju, da bi tek kasnije krenuo u pravcu u kom se zaputio, i to delujući prilično zbunjeno.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Rakočević je proglašen jednim od deset najboljih mladih glumaca Evrope. Oženjen je, ima sina, ali o tome ne želi da govori.

- Zašto bih pričao o svom sinu protiv njegove volje? - izjavio je jednom prilikom za domaće medije, kada je priznao i da je srećno zaljubljen.

- Zaljubio sam se pre tri godine i ne verujem da ću ponovo - istakao je tada Rakočević.

foto: Kurir

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

01:27:33 SCENIRANJE 12.02.2023. ZAHAR