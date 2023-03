TO BI MOGLO DA OTVORI PANDORINU KUTIJU: Princ Hari s osmehom POKOPAO kraljevsku porodicu na sudu! Izneo ŠOKANTNE STVARI!

Princ Hari tužio je Associated Newspapers (ANL) s nekoliko drugih slavnih osoba zbog nezakonitog prikupljanja informacija, a u utorak je svedočio na Visokom sudu u Londonu.

Fotografi su ga ponovo snimili i bio je odlično raspoložen. Vojvoda od Saseksa u svom iskazu ponovio je izjavu koju je istakao i u svojim memoarima "Spare". Naime, rekao je da ga je kraljevska porodica prisilila da se drži pravila "nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj" pri odnosu s medijima, iako su on i supruga Megan Markl stalno trpeli napade.

"Nakon smrti majke 1997. godine, kada sam imao 12 godina, morao sam da trpim pritisak medija s kojima sam od tad imao zategnut odnos. Pri tome sam pridržavao porodičnog pravila od kog nije smelo da se odstupa", istakao je princ.

foto: Mario Pietrangeli / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Otkrio je i šta se dogodilo kada je počeo da izlazi s Megan.

"Bilo mi je jako teško da se suzdržim od obraćanja medijima nakon što su krenule brojne optužbe, maltretiranja, napadi i rasistički tekstovi o Megan", priznao je Hari. Tvrdi da se sve pogoršalo kada je njegova supruga zatrudnela i nosila njihovo prvo dete, sina Arčija, kojeg je rodila 6. maja 2019.

Takođe je istakao da ima dokaze da je njegov mobilni hakovan 2018. godine. "Institucija je bez ikakve sumnje od mene krila informacije o tome da je moj telefon hakovao News Group Newspapers (NGN). Nije preterano reći da je sve otišlo nizbrdo kada sam odlučio da se preselim iz Ujedinjenog Kraljevstva 2020. godine", ispričao je princ.

foto: The Daily Stardust / ShotbyNYP/MEGA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

NGN je medijska kompanija Ruperta Merdoka koja izdaje tabloid The Sun.

"Postojao je sporazum između Institucije i NGN-a da se nećemo angažovati, pa čak ni raspravljati, o mogućnosti podizanja tužbi protiv NGN-a dok se ne završi parnica protiv njega u vezi s hakovanjem telefona. Institucija je jasno dala do znanja da ne moramo da znamo ništa o hakovanju telefona i bilo mi je jasno da kraljevska porodica nije sjedela na mestu za svedoke jer bi to moglo 'da otvori Pandorinu kutiju'. Institucija mi je bez sumnje dugo vremena skrivala informacije o hakovanju telefona NGN-a i to je postalo jasno tek poslednjih godina kada sam svoju tužbu tražio različitim pravnim savetima i zastupanjem", otkrio je Hari.

foto: Youtube Printscreen

Merdok se 2011. našao u centru skandala zbog prisluškivanja telefona poznatih osoba, političara i čak jedne ubijene devojke, a ovo suđenje će ponovo vratiti fokus na medijskog mogula koji poseduje kompaniju News Corp. To je jedan od najvećih svetskih medijskih koncerna koji ima oko 800 firmi u više od 50 zemalja.

"Ovu tužbu ne podižem samo zbog sebe jer ko zna koliko je još članova porodice praćeno na ovaj način. Dokazi koje sam video ukazuju na to da su ANL-ovi novinari kriminalci koji zbog statusa novinara imaju posebne moći. Britanska javnost zaslužuje da zna sve o ovakvom zataškavanju, a ja osećam da je moja odgovornost da to uradim", istakao je princ.

foto: TIM ROOKE / Shutterstock Editorial / Profimedia

Saslušanje svedoka trajaće četiri dana, a uz Harija među osobama koje tuže Associated Newspapers su pevač Elton Džon i njegov suprug, reditelj Dejvid Furniš i glumica Elizabet Harli i Sejdi Frost.

Kako pišu strani mediji, Hari tokom boravka u Londonu verovatno neće videti oca, kralja Čarlsa III, koji ove nedelje putuje u Nemačku, a ni brata, princa Vilijama, koji provodi vreme s porodicom dok deci traju školski praznici. S druge strane, sigurno ni ne žele da ga vide jer ponovo nanosi štetu kraljevskoj porodici svojim iskazom.

(Kurir.rs/ Story.hr)

