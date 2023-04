GAĐAJU SE STVARIMA I VIČU? Vilijam i Kejt kriju da im je BRAK U KRIZI: Svađe SVE AGRESIVNIJE otkad kruže glasine da je princ VARA

Svađe između princa Vilijama i njegove supruge, Kejt Midlton, navodno su sve glasnije, javlja portal Music Mundial.

Kraljevsku porodicu u septembru 2022. godine potresla je smrt voljene kraljice Elizabete II i tada su oči javnosti bile uprte u njih, a sada su se ponovo našli na naslovnicama svetskih tabloida zbog skorašnjeg krunisanja kralja Čarlsa III.

U centru pažnje sada su se našli Vilijam i Kejt Midlton, a mediji izveštavaju da njih dvoje možda neće biti zajedno na dan krunisanja jer su se glasine da je princ prevario svoju suprugu pokazale tačnim.

foto: James Whatling / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Glasine o neverstvu princa Vilijama počele su 2019. godine, kada su snimci vojvode od Velsa kako ljubi Rouz Henberi, jednu od najboljih prijateljica Kejt Midlton, počeli da kruže društvenim mrežama.

Glasine su još više počele da se šire jer Rouz od objave snimaka više nije viđena s kraljevskom porodicom, a nekad je bila vrlo bliska s njima. Engleski mediji navode da u poslednje vreme princ i princeza ne samo da viču jedno na drugo, već da se i gađaju svakakvim predmetima dok se svađaju.

Vilijam i Kejt u poslednje vreme nisu viđeni zajedno na nekim javnim događajima, a pre su dolazili normalno kao porodica. Takođe, društvenim mrežama kruže glasine da princeza od Velsa više ne boravi u Londonu, što je podstaklo nagađanja o njihovom razlazu.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Bivši zaposleni Bakingemske palate, Tom Kvin, u svojoj knjizi "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" navodi kako između Vilijama i Kejt nije sve ružičasto. Napisao je da je Kejt generalno vrlo tiha osoba, a i Vilijam takođe, ali to nije uvek tako.

Prin i princeza od Velsa znali su da se svađaju, bacaju predmete i vređaju se kao i svaki normalan par. Sukob bi, otkriva Tom, uvek privela kraju Kejt, koja je smirenija i razboritija od Vilijama.

Podsetimo, glasine o Vilijamovom neverstvu počele su da kruže pre više od četiri godine, a princ je zbog toga dobio mnogo kritika. On se o svojoj navodnoj neveri svojevremeno i oglasio. Međutim, uprkos tome, glasine su u poslednje vreme intenzivnije nego pre.

foto: Rogers George / Sipa Press / Profimedia

Kada su glasine počele da kruže, buknuo je skandal velikih razmera, a Rouz od tada više nije viđena u blizini kraljevske porodice. Njeno dugogodišnje prijateljstvo s Kejt završilo se zbog fotografija koje su obišle ceo svet.

Vilijam je tada doneo odluku da progovori o silnim glasinama koje su mu uništavale imidž i reputaciju. On se oštrim saopštenjem oglasio preko advokatske kancelarije "Harbottle i Lewis", a u njemu je naveo da su sve iznesene optužbe netačne, te ih je opisao kao štetne za njegovu porodicu i okarakterisao kao napad na njihovu privatnost

foto: AP

U saopštenju se navodi da, osim što su nagađanja po medijima neistinita i štetna, lažne izjave o privatnom životu princa predstavljaju i jasnu povredu njegove privatnosti, "u skladu s članom 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima".

Tada je princ Vilijam progovorio je o glasinama o svojoj neveri. Međutim, on se još nije oglasio o najnovijim, koje su počele da kruže nakon što je Kejt u jednoj cvećari izjavila do njega "više ne zanimaju detalji o njoj".

