HTEO SAM DA OVO ČUJETE OD MENE: Hju Džekman se javio S FLASTEROM NA LICU i saopštio ZABRINJAVAJUĆE VESTI o svom zdravlju (VIDEO)

Holivudski glumac Hju Džekman podvrgnut je dvema biopsijama nakon što je njegov lekar primetio promene na njegovoj koži koje bi mogle da budu znak karcinoma bazalne lamine, koji je inače najčešći oblik karcinoma kože.

54-godišnjem Hjuu 2017. godine uklonjeno je šest kancerogenih ćelija s lica, a bolest bi sada mogla da mu se vrati, što je i sam potvrdio na društvenim mrežama, te poručio svojim pratiocima da vode računa o zaštiti kože.

"Zdravo, ljudi. Dakle, hteo sam da to čujete od mene za slučaj da me neko vidi na ulici ili negde drugde. Upravo su mi urađene dve biopsije, bio sam kod svog lekara, doktora Ajrona, koji je sjajan. Saznaću rezultate za dva do tri dana i čim saznam, javiću vam", poručio je u videu koji je objavio na Instagramu.

Hju je otkrio da su pege od sunca koje je uklonio s kože nastale još pre 25 godina, kada je puno vremena provodio nezaštićen na suncu. Pozvao je stoga obožavatelje, posebno uoči leta, da se zaštite kada su napolju na suncu.

"Molim vas, stavite kremu za sunčanje. Jednostavno nije vredno toga. Bez obzira na to koliko želite da potamnite, verujte mi, verujte mi, verujte mi. Nanesite kremu za sunčanje. I dalje ćete se super provesti napolju, u redu? Budite sigurni", poručio je Hju.

foto: Profimedia

"Znam da ste me već čuli kako govorim o svojim karcinomima bazalne lamine. Nastaviću da pričam o njima ako treba. Ako i jednu osobu podsetim na to da stavi kremu za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom, onda sam srećan", dodao je.

Glumac je za ABC News 2015. godine izjavio da je svoje celo detinjstvo proveo na otvorenom i da zaštitne kreme za sunčanje nisu bile prioritet u njegovoj porodici.

"Mislim da ih moji tata i mama nikada nisu kupili ili nas naterali da se mažemo. Ono čega se najviše sećam bilo je pravilo da ne smeš da plivaš ​​pola sata nakon jela. I to je sve", izjavio je tada u intervjuu.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

