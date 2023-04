PRINC HARI SE RUGA SOPSTVENOM OCU? Na sudu OCRNIO celu porodicu, pa DRSKO pogazio KRALJEVU ODLUKU i uradio nešto NEOČEKIVANO

Princ Hari stigao je prošle nedelje u London zbog ročišta protiv izdavača britanskih novina Daily Mail jer su mu navodno prisluškivali telefon i na druge načine kršili njegovu privatnost.

Mnoge je iznenadilo njegovo dobro raspoloženje tokom dolaska, ali i još jedan detalj. Naime, kako piše The Telegraph, princ je tokom boravka u britanskoj prestonici bio smešten u vili Frogmor Kotidž, koju je njemu i supruzi Megan Markl nedavno oduzeo njegov otac, kralj Čarls III.

Hari nije komentarisao ovu informaciju, kao ni kraljevska porodica, a ne zna se da li je dobio dozvolu za svoj potez. Ipak, poznato je kako je Čarls krenuo s kažnjavanjem supružnika u januaru nakon objave sinovljevih memoara "Rezerva". Odredio je da par mora da napusti Frogmor Kotidž i poklonio vilu svom skandaloznom bratu, princu Endruu.

Javnost je šokirala ovakva odluka budući da su Hari i Megan dobili vilu na dar od kraljice Elizabete II nakon svog venčanja 2018. godine.

Inače, princ je prošle nedelje svedočio na Visokom sudu u Londonu. Fotografi su ga snimili i bio je odlično raspoložen. Vojvoda od Saseksa je u svom iskazu ponovio izjavu koju je istakao i u svojim memoarima "Rezerva". Naime, rekao je da ga je kraljevska porodica prisilila da se drži pravila "nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj" pri odnosu s medijima, iako su on i supruga Megan Markl stalno trpeli napade.

"Nakon smrti majke, 1997. godine, kada sam imao 12 godina, morao sam da trpim pritisak medija s kojima sam od tada imao zategnut odnos. Pri tome sam se pridržavao porodičnog pravila od kog nije smelo da se odstupa", istakao je princ.

Otkrio je i šta se dogodilo kada je počeo da se viđa s Megan.

"Bilo mi je jako teško da se suzdržim od obraćanja medijima nakon što su krenule brojne optužbe, maltretiranja, napadi i rasistički tekstovi o Megan", priznao je Hari. Tvrdi da se sve pogoršalo kada je njegova supruga zatrudnela i nosila njihovo prvo dete, sina Arčija, kog je rodila 6. maja 2019.

Takođe je istakao da ima dokaze da je njegov mobilni telefon hakovan 2018. godine. "Institucija je bez ikakve sumnje od mene krila informacije o tome da je moj mobilni hakovao News Group Newspapers (NGN). Nije preterano reći da je sve otišlo nizbrdo kada sam odlučio da se preselim iz Ujedinjenog Kraljevstva 2020. godine", ispričao je princ.

NGN je medijska kompanija Ruperta Merdoka, koja izdaje tabloid The Sun.

"Postojao je sporazum između Institucije i NGN-a da se nećemo angažovati, pa čak ni raspravljati, o mogućnosti podizanja tužbi protiv NGN-a dok se ne završi parnica protiv njega u vezi s hakovanjem telefona. Institucija je jasno dala do znanja da ne moramo da znamo ništa o hakovanju telefona i bilo mi je jasno da kraljevska porodica nije sedela na mestu za svedoke jer bi to moglo 'da otvori Pandorinu kutiju'. Institucija mi je bez sumnje dugo vremena krila informacije o hakovanju telefona NGN-a i to je postalo jasno tek poslednjih godina kada sam svoju tužbu tražio različitim pravnim savetima i zastupanjem", otkrio je Hari.

Merdok se 2011. našao u centru skandala zbog prisluškivanja telefona poznatih osoba, političara i čak jedne ubijene devojke, a ovo suđenje će ponovo vratiti fokus na medijskog magnata koji poseduje kompaniju News Corp. To je jedan od najvećih svetskih medijskih koncerna koji ima oko 800 firmi u više od 50 zemalja.

"Ovu tužbu ne podižem samo zbog sebe jer ko zna koliko je još članova porodice praćeno na ovaj način. Dokazi koje sam video ukazuju na to da su ANL-ovi novinari kriminalci koji zbog statusa novinara imaju posebne moći. Britanska javnost zaslužuje da zna sve o ovakvom zataškavanju, a ja osećam da je moja odgovornost da to učinim", istakao je princ.

Uz Harija među osobama koje tuže Associated Newspapers su pevač Elton Džon i njegov suprug, reditelj Dejvid Furniš i glumice Elizabet Harli i Sejdi Frost.

