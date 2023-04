PROZIVALI JE ZBOG CELULITA I STRIJA, A ONA IH ISTAKLA JOŠ VIŠE: Ima 100 kilograma i prelepo lice, a na zle komentare se ne obazire

Ešli Grejem pokazala je celulit i strije i dokazala još jednom da je žensko telo lepo u svim oblicima.

Plus sajz model i voditeljka Ešli Grejem (35) je još jednom dokazala da je tuđa mišljenja ne zanimaju.

Lepa brineta pozirala je u oskudnom kupaćem kostimu koji je u prvi plan istakao njene obline, ali dežurni kritičari su kao uvek primijetili njene mane i zamerili su joj celulit i strije kao i opuštenu zadnjicu.

No Ešli, koja je zadovoljna u svojoj koži, na kritike nije reagovala. Čini se da što je više pojedinci "pljuju", to ona ponosnije pokazuje sve ono što bi trebalo da bude normalno, a što moderni standardi lepote ne dozvoljavaju.

Tako su u prošlosti više puta upirali prstom upravo u njen višak kilograma, prozivali je zbog opuštene kože, naročito nakon što je rodila blizance. U nekoliko prilika i Ešli je izazvala negodovanje javnosti fotografijama za koje su mnogi smatrali da ne trebaju biti na društvenim mrežama, kao što je njena pedikura snimljena izbliza.

Istini za volju, gotovo da nema onoga što manekenki nisu zamerali u prošlosti. Smetalo im je kada je bila mršavija, punija, kada se skine, kada prekrije celo telo, kada ima ili nema celulita, što ima strije i kilograme. Vređali su je, ponižavali, osporavali, ali je ipak uspela da otvori put i drugim plus sajz modelima.

Ešli, koja kako je otkrila, ima oko 100 kilograma, priznala je da nije oduvek bila tako puna samopouzdanja. U tome joj je, kako je ispričala nedavno, pomogla upravo njena majka.

"Iskreno, moja majka je bila tako dašak svežeg vazduha dok sam odrastala jer mi je rekla da moje telo liči na njeno, i rekla je da ne ličim na nju, ili na oca, da se ne bih uklopila u ovu porodicu", otkrila je Grejem.

"Zaista sam se uverila da sam proizvod nekoga ko je jak, ko je znao svoju vrednost jer moja majka nije bila vezana za spoljni izgled', dodala je.

Ešli je takođe dala nekoliko saveta sledećoj generaciji žena rekavši: "Stvarno se nadam da će sledeća generacija devojki znati što je stvarno samopouzdanje i koja je njihova vrednost i da neće dozvoliti svetu da im to nameće, već da će same to diktirati".

