BRED PIT DOZVOLIO KOMŠIJI DA BESPLATNO ŽIVI NA IMANJU, A ON DOŽIVEO 105. GODINU! Bio je ljubazan i kulturan prema svima

Glumica Kasandra Peterson je jedno vreme bila komšinica Bred Pitu, pre nego što mu je prodala svoju vilu u Kaliforniji 1994. godine.

Kasandra je jednom prilikom ispričala da je Bred izgradio svoju vilu tako što je kupio nekoliko imanja, a jedno je pripadalo čoveku koji je bio u ranim devedesetima.

"Bio je vrlo ljubazan prema njemu. Ženu mu je umrla, Bred mu je dopustio da tamo besplatno živi sve do smrti. Bilo je pomalo smešno jer je Džon doživeo 105. Pretpostavljam da je Bred pomislio: “Može živeti tamo dok ne umre... što može biti svake sekunde”, našalila se glumica.

foto: Profimedia

Kasandra takođe naglašava da je Bred uvek bio ljubazan komšija i seća se kako je u jednom trenutku pala u nesvest kada ga je videla kako bez majice udara u boksačku vreću. Glumac se zapravo tada pripremio za ulogu u filmu "Klub boraca" koji je čim je izašao 1999. postao izuzetno popularan.

Glumica se takođe prisećala da bi uvek crvenela kad god bi joj se Bred obratio jer je neverovatno zgodan.

foto: HEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prošlog meseca, glumac je odlučio da proda svoje imanje nakon što ga je renovirao skoro 30 godina. Za njega je ukupno dobio 39 miliona dolara, dok ga je 1994. godine od glumice kupio za 1,7 miliona dolara.

foto: GOOGLE / Planet / Profimedia

U vili je živeo sa svojom bivšom suprugom, filmskom zvezdom Anđelinom Džoli i sa njihovo šestoro dece sve dok se par nije razveo 2016. godine. Glumac je nakon razvoda živeo sam u vili još nekoliko godina.

Sada kruži priča da se seli u kuću koja vredi 40 miliona dolara, u malom obalnom gradu Karmelu, u Kaliforniji.

Bredovo, sada bivše imanje, sagradio je navodno naftni baron 1910. godine, a na njemu je legendarni Džimi Hendriks napisao hit iz 1967. "May This Be Love".

