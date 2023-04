ISKOČILO MI JE OKO, U PRVOJ BOLNICI JE BILO KAO U ULETOJ KUĆI: Slavni glumac preživeo NEMOGUĆE, pa izneo NOVE BOLNE DETALJE borbe

Foto: RB/Bauergriffin.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Samo tri meseca nakon teške nesreće, Džeremi Rener je uz pomoć štapa ušetao u studio Džimija Kimela i progovorio o traumatičnoj nezgodi koja mu se dogodila na novogodišnji dan. Rener je hitno prevezen u bolnicu nakon što je preko njega prešla grtalica, zbog čega je zadobio povrede opasne po život. Ipak, glumac je uspeo da se izvuče i u relativno kratkom vremenu oporavi.

Džeremi je hteo da spasi svog nećaka od grtalice i u tom trenutku nije slutio šta će se dogoditi.

- Hteo sam da skočim nazad na nju i ugasim je, kako ga ne bi zgazila. Onda sam se ja našao ispod nje. Bio je to jako loš početak Nove godine - rekao je Džeremi voditelju Kimelu.

- Slomio sam oko 35 kostiju. Kako je odmicalo vreme, otkrivali smo sve više slomljenih kostiju. Šest nedelja nakon nesreće su ih nalazili. Imao sam sreće i srećan sam što sam ovde - govori glumac, pa dodaje:

- To je kao ogroman, metalni valjak za kolače. Promašio je sve pršljenove, sve organe, mozak mi nije natekao, ništa tako se nije dogodilo. Oko mi je iskočilo, što je neobično. Imao sam puno sreće što mi nije povredilo vitalne organe. Jedino što sam imao povrede jetre, ali to nije bilo ništa opasno - ispričao je detalje nesreće.

Rekao je i kako je zadobio povrede plućnog krila, a kroz šalu je rekao da ni to nije bilo strašno jer ima drugo. Porodica je uz njega bila sve vreme, a glumac je otkrio kako je nakon nesreće imao potrebu da se izvini svojoj porodici.

foto: Printscreen YouTube

- Jedna stvar o kojoj sam razmišljao, još dok sam ležao na zemlji pre nego što je hitna došla po mene je to kakvo je bilo moje iskustvo. Onda sam morao da razmišljam o nećaku Aleksu, jer je on bio tamo sve vreme i video sve. Morao sam da uzmem u obzir i njegovu perspektivu i onda je to počelo da se događa za celu porodicu. Ležao sam na podu 45 minuta i imao sam vremena da razmišljam o tome - kazao je. Džeremi je otkrio i kako se seća svega, dok nije ušao u helikopter koji ga je vozio u bolnicu.

Ispričao je i kako su mnogi mislili da je preminuo ili da će umreti. Glumac se ipak izvukao. On sam nije znao koliko je nesreća bila ozbiljna, a shvatio je da je povređen nakon što su prijatelji krenuli da se brinu za njega. Otkrio je i kako je nedelju dana bio u jednoj bolnici iz koje su ga "isterali".

- Bio sam nedelju dana u jednoj bolnici, na intenzivnoj nezi. Iz prve su me izbacili. Dali su mi puno tableta, a bolnica je bila u izgradnji. Nisu bili gotovi s delom intenzivne nege kad sam ja došao tamo. Stavili su me u nekakav domarov ormar. Nisam imao kupatilo, svetla su treperila i svi su jaukali kao da će umreti. Bilo je kao u ukletoj kući. Razmišljao sam: "Ovde se neću oporaviti. Moram da izađem odavde". Ove nedelje ću otići u bolnicu i izviniti se osoblju - našalio se glumac.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:11 AKO PRIMETITE OVE TEGOBE, NA VAS JE UTICALA PROMENA VREMENA! Kardiohirurg otkrio kako ovaj sneg utiče na vaš KRVI PRITISAK