ČAK I KRALJ MUKU MUČI S NASLEDSTVOM I BRATOM: Osramoćeni princ odbija da izvrši Čarlsovo NAREĐENJE! Pravi mu PAKAO uoči krunisanja

Mnogi Britanci, posebno rojalisti, bili su šokirani kada su, nakon uskršnje mise u kapeli Sv. Džordža u Vindsoru, videli osramoćenog princa Endrua kako hoda odmah iza brata, kralja Čarlsa, i njegove supruge Kamile, rame uz rame sa sestrom, princezom Anom.

Većina stanovnika Ostrva, više bi volela da se Endru drži začelja u svim javnim prigodama. Ili da ostane kod kuće.

Vojvoda od Jorkšira nema nikakve kraljevske dužnosti, nije angažovani član porodice i nije u uskom krugu kralju najvažnijih Vindsora.

Razlog za to je njegova dobro poznata povezanost sa seksualnim predatorom Džefrijem Epstajnom i milionska nagodba s Virdžinijom Roberts Džufre u slučaju seksualnog nasilja, početkom prošle godine.

Zagriženi monarhisti zazivaju vremena kada je kralj mogao da učini mnogo više, recimo da protera neposlušnog brata ili da ga, čak, skrati za glavu. Ovako, Čarls može samo da bude "jako umoran i besan" zbog svega što njegov brat radi i zbog toga što se opire njegovim odlukama. Kraljeva frustracija raste, a prema pisanju portala Page Six, koji ima izvore u Bakingemskoj palati, osim odbeglog sina Harija, najveću muku kod kralja izaziva baš Endru.

- U vreme priprema za krunisanje, 6. maja, koje bi trebalo da bude ispunjeno radošću, promišljanjem o bitnim temama, zadovoljstvom, on mora da se zamara ponašanjem ne jedne, nego dveju rezervi - rekao je jedan takav izvor. Pritom je aludirao na Harijevu knjigu "Rezerva" (Spare), a i činjenicu da je Endru, do rođenja princa Vilijama, bio "rezerva", to jest drugi u naslednom redu za britansku krunu.

Hari će navodno ipak doći na krunisanje, ali s Endruom kralj vodi posebno tešku bitku oko nekretnina. Naime, Endru ne želi da se iseli iz kuće u Vindsoru, Royal Lodge, vredne 34 miliona evra, uprkos kraljevim zahtevima. Endru je, tvrde, već dobio ključeve Frogmor Kotidža, kuće s pet spavaćih soba iz koje su nedavno izbačeni Hari i Megan. Osramoćeni princ, naravno, ne želi da se iseli iz raskošnog doma u koji je ušao 2003. godine.

- On ne želi da ode iz Royal Lodgea, jer se taj deo imanja smatra svojevrsnim simbolom višeg statusa u kraljevskoj porodici. To je izuzetno važna nekretnina u kraljevskom portfoliju - otkrio je izvor za Page Six - A princ Vilijam, koji je prestolonaslednik, bacio je oko na nju.

Princ Vilijam, njegova supruga princeza Kejt i deca Džordž, Šarlot i Luis, pre manje od godinu dana preselili su se u Adelaide Cottage, kuću koja se nalazi u blizini Endruovog trenutnog doma. Međutim, Adelaide Cottage "ima samo četiri spavaće sobe" i od početka je premalena za porodicu, posebno otkako Vilijam kao princ od Velsa ima sve više obaveza i dužnosti.

- Kuća u kojoj trenutno žive nekad je bila namenjena ljudima koji su radili za kraljevsku porodicu, poput kapetana Pitera Taunsenda, poznatog po ljubavnoj vezi s princezom Margaret. On je kuću opisao kao "ledaru" i vrlo je skučena - rekao je kraljevski komentator Džošua Rom - Puno je smislenije da Vilijam dobije Royal Lodge, prema svojoj novoj ulozi u porodici. Endru više nema nikakvih dužnosti, ne treba mu kancelarija u kojoj bi imao sastanke ili salone za prijeme.

Drugi insajder je poverio medijima kako odnosi između kralja i njegovog brata "nikad nisu bili lošiji", posebno zato što Čarls nikad nije očekivao bitku s mlađim bratom.

Nigel Houtorn, koji je napisao knjigu "Prince Andrew: Epstein, Maxwell and the Palace", a trenutno radi na novoj knjizi koja se bavi odnosom Čarlsa i Endrua, takođe je komentarisao situaciju.

- Nikad nisu imali jednostavan, bratski odnos. Stvari su uvek bile komplikovane. Čarlsova karijera u mornarici sastojala se od kapetanskog mesta na starinskom minolovcu, dok se Endru borio u ratu na Falklandima i vratio se kući kao junak - objasnio je i dodao - No, problem s "rezervom" je u tome da sa svakim novim rođenjem u porodici, sklizneš niže na lestvici. Endru je potpuno ispao s nje, Čarls je kralj i ima moć.

Činjenica da je najmanje popularan član kraljevske porodice nakon mise bio gotovo u prvom planu, mnoge je iznenadila, no bivši BBC-jev kraljevski dopisnik Piter Hant je na Tviteru napisao kako "ništa nije slučajno u kraljevskoj porodici". On smatra da kralj na ovaj način pokazuje snagu i podršku braći i sestri, ali teško da to znači bolje dane za Endrua.

- Ovo nije bio zvanični, nego porodični događaj, a spolja je trebao da bude dokaz kako je porodica jedinstvena pre krunisanja. Endru je i dalje u istoj poziciji i sigurno neće imati nikakvu bitnu ulogu na krunisanju - dodao je.

Insajderi takođe govore kako kralj želi da ga smatraju "štedljivim", posebno u vremenima porasta troškova života i inflacije koji se u Velikoj Britaniji posebno jako osećaju. Od početka je najavljivao, a i ostvario smanjenje broja zaposlenih članova monarhije, što donosi i ogromne uštede.

A sporna kuća Royal Lodge zaista je vrhunska nekretnina. Ima svoj bazen i teniski teren i 30 spavaćih soba. Otkako su se princeze Eugenija i Beatris iselile, u njoj živi samo Endru i, u zasebnom krilu njegova bivša supruga Sara Ferguson, vojvotkinja od Jorka.

Da će problema s ovom kućom biti, kraljevski dopisnici pisali su pre nekoliko godina, pre sramote s Epstajnom, tvrdeći da je Endru izuzetno lukavim potezima došao do ugovora o najmu na 75 godina, nakon smrti svoje bake, kraljice majke, koja je tu živela decenijama. U kuću je uložen ogroman novac.

Još jedan razlog zbog kog Čarls želi da izbaci brata su nedavni natpisi u medijima o tome kako se Endru žali prijateljima da je kraljica ostavila sav svoj novac Čarlsu zbog poreskih razloga, pa on, eto, ne može da priušti obnovu Royal Lodgea gde su se pojavili problemi s krovom i buđi. Kao vlasnik nekretnine, kralj može da iskoristi argument da stanar ne može da održava nekretninu i izbaci ga.

- Nije baš da vidim ekipu za deložaciju pred vratima kuće - rekao je Houtorn - ali znam da Čarls može dodatno da pritisne Endrua, koji će imati još manje novca. On nema veliko bogatstvo i delom zavisi od novca svojih bogatih prijatelja. Teško će priuštiti sebi održavanje i popravke te ogromne kuće. Mislim da će shvatiti kako nema izbora i da će izabrati selidbu na kraju.

