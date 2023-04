PREMINUO GITARISTA POZNATOG BENDA: Imao je samo 46 godina, kratko je bolovao, a pamtićemo ga po ovom velikom hitu

Gitarista čuvene irske rok grupe The Script Mark Šihan je preminuo u 46. godini. Bend je u petak objavio da je Mark preminuo rekavši da je izgubio život bolnici nakon kratke bolesti.

Zvanični uzrok smrti nije objavljen. Markovi drugovi iz benda ga se sećaju kao "mnogo voljenog muža, oca, brata, kolege iz benda i prijatelja".

Zamolili su fanove u ime benda i porodice imaju razumevanja u ovim teškim trenucima, kao i da poštuju njihov privatnost.

Kada je The Script prošle godine bio na turneji po Sjedinjenim Državama na američkoj turneji sa svojim najvećim hitovima, Mark nije nastupao sa bendom.

U to vreme, pevač Deni O'Donohju rekao je za "Sunday World" da Mark provodi vreme sa porodicom i da je uzeo slobodno. Mark je pomogao osnivanje The Script u Dablinu još 2001. godine, zajedno sa Denijem i Glenom Pauerom na bubnjevima.

Prvi album grupe, "The Script", dostigao je prvo mesto iu Ujedinjenom Kraljevstvu i u Irskoj, a njihov glavni singl, "The Man Who Can't Be Moved" dospeo je na drugo mesto na listi singlova.

Poznati su i po hitovima "We Cry", "Breakeven" i "Before the Worst".

