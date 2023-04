ZA MENE JE PRIVILEGIJA ŠTO USKRS SLAVIM S PORODICOM: Stefan Milenković o nasledniku, nastupu u Beogradu i kupanju u hladnom VRBASU

Za našeg proslavljenog violinistu Stefana Milenkovića tokom praznika nema odmora jer ga očekuju dva velika i potpuno različita koncerta u Beogradu i Banjaluci. Prvi u nizu je već u subotu, 15. aprila, kad svira od 17 sati na Kolarcu na Danima Beograda, a ulaz je slobodan.

foto: Kurir TV

Drugi je humanitarni nastup na festivalu Plan B, 22. aprilu u Banjaluci, gde će deliti scenu s Neletom Karajlićem. Za Kurir Stefan govori o praznicima, ali i o nasledniku Nikoli, koji je promenio njegov život.

- Beograd je moj grad, bukvalno na svega 20 metara od Skupštine grada sam živeo s porodicom. Uvek kad nastupam ovde ili bilo gde, osećam se kao da ne sviram "za" publiku, već "sa" publikom, kao da smo svi zajedno u tom umetničkom, muzičkom činu. Jedva čekam da počne koncert - kaže Stefan.

foto: Nebojša Babić

Za nedelju dana čeka vas i nastup s Dr Netelom Karajlićem. Kako su vas prihvatili rokeri? Biće tu i Bajaga i drugi muzičari.

- Nemam pojma. Ne smatram sebe rokerom, već jednim netipičnim umetnikom. Sa druge strane, Nele nije tipični roker ili panker, već poseduje razne talente. U toj kombinaciji smo se našli da uradimo nešto drugačije. Nadam se da nećemo ući u sukob s klasičnim rokerima, jer to je poseban svet, koji zahteva neverovatnu ekspertizu. Ne bih imao hrabrosti da ulazim u to na bilo kakav, ne daj bože, ravnopravan način. Međutim, u kombinaciji s klasikom, apsolutno sam za, jer mi je strašno zabavno i mislim da su ljudi to prihvatili onako kako je bilo predviđeno.

Zanimljivo je da će u Banjaluci biti i Novak Đoković. Da li ste imali priliku da se upoznate?

- Naravno. Poslednji put smo se videli nakon Vimbldona u Skupštini grada, a pre toga, čini mi se, u Dubaiju.

Šta slušate privatno za svoju dušu?

- To je poprilično široka paleta muzičara i žanrova. Slušao sam i Riblju čorbu, Bajagu, Bijelo dugme, ali naravno, nakon toga sam dodao u repertoar brdo nekih stvari i umetnika. Prilično sam svaštojed kad se radi o muzici. To je dosta netipično. Najmanje slušam klasiku, jer sam stalno okružen njome.

foto: Ana Paunković

Šta vam je doneo život u Novom Sadu?

- Pre svega sam Beograđanin, moja familija je ovde. Osećam da sam podjednako na oba mesta i fizički i srcem. Novi Sad je divno mesto za život, mirno je i to mi prija, jer stalno putujem. Praktičan je jer mi ne treba auto da bih završio obaveze, a sve i da mi je potreban, to ide mnogo brže. Prija mi jer je moj život dosta hektičan i potrebno mi je mesto koje je sigurno, mirna luka. Sa druge strane, proveo sam deset godina u Njujorku, nakon kog mi je svaki drugi grad miran. Čak mi je i Beograd miran, nakon svega.

Kako ćete provesti praznike?

- U krugu porodice. Najverovatnije ćemo biti kod kuće. To su trenuci u kojima je biti kod kuće najveća privilegija. Stalno smo negde zbog posla i onda ostanak kod kuće predstavlja najveću privilegiju. Klinac nam je najveći fokus i centar našeg sveta. Napuniće 25. aprila tri godine, pa nam je s njim uvek zabavno.

foto: Lenka Keleman

Da li ste krenuli s pripremama za rođendan? Tražite li igraonicu?

- Igraonice su njegova strast. Kad je loše vreme i ne znamo gde da ga odvedemo, jer bude nemiran u kući, onda ga vodimo u igraonicu da se istrči i zabavi.

Kako reaguje na muziku? Da li je iskazao neko interesovanje?

- Voli muziku, jer je stalno okružen njome. Ima osećaj za ritam, tu i tamo nešto pevuši. Zasad ga sve živo interesuje, ali videćemo da li će biti osuđen da bude muzičar.

foto: Ana Paunković

Banjaluka je rodni grad vaše supruge Gorice. Kako doživljavate tazbinu? Da li vam se dopao grad?

- Tamo je uvek lepo, bilo je tako mnogo pre nego što sam ušao u tu emotivnu vezu. Zaista je jedan prelep gradić, u kome imam puno prijatelja. Volim energiju koju pruža Banjaluka, ali i Vrbas. Bezbroj puta sam se kupao u hladnoj vodi. Naravno, kad odemo kod familije, uvek je lepo. Evo, naš klinac ima šansu da bude češće s familijom, što smatram važnim.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

