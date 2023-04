ZBOG PLASTIČNIH OPERACIJA ŽIVOT JOJ VISIO O KONCU! SKUPO PLATILA SVOJU OPSESIJU: Htela da bude lik iz crtaća, onda je krenuo PAKAO

Šveđanka (32) se podvrgnula zahvatima operacije grudi, uklanjanja rebara i rekonstrukcije lica.

Piksi Foks je platila oko 80.000 evra za svoju dramatičnu plastičnu transformaciju, koja je pretvorila u "lik iz crtaća". Ali sada izgleda puno drugačije.

Foks je, između ostalog, izvadila šest rebara kako bi izgledala poput Džesike Rebit i Trnove Ružice, od kojih je crpela inspiraciju.

Ova 32-godišnjakinja iz Švedske podvrgnula se zahvatima operacije grudi, uklanjanja rebara i rekonstrukcije lica. Zbog ekstremnih promena izgledala je kao živi crtani.

Ali njen se život zauvek promenio kada su operacije počele da uzimaju danak njenom zdravlju. Odlučila je da prestane da ide pod nož i umesto toga se usresredila na svoj oporavak.

Nakon što je nekoliko meseci nestala s društvenih mreža, Piksi se vratila i svojim pratiocima rekla zabrinjavajuće vesti.

Otkriva da je opsednutost plastičnim operacijama umalo ubila.

- Hvala vam na strpljenju. Oporavljam se od komplikacija tokom operacije. Provodila sam vreme sa porodicom i nekoliko prijatelja koji su mi bili od velike pomoći tokom ovog procesa. Bila sam poznata po plastičnim operacijama, reklamirala sam lekare i zahvate koje su radili na meni - rekla je.

Sada piše, kaže, ovaj post jer vidi da druge devojke reklamiraju doktora koji joj je skoro okončao život.

- Živim kod kuće sa svojom porodicom u Švedskoj, oporavljam se od oštećenja mozga koji sam dobila nakon operacije kod ovog lekara. Uništio je živote toliko ljudi. Čak i okončao ljudski život. Ne preuzima odgovornost za to. Čak me i blokirao na društvenim mrežama. Naravno, to je ono što on radi kada stvari krenu po zlu. Nisam ja prva. Ovaj post pišem samo kao upozorenje drugima. Ne verujte ovom lekaru - dodaje Foks.

Srećna je što je još živa, nakon što je više od nedelju dana bila u komi.

- Tako sam srećna što mi prijatelji i porodica dolaze u pomoć i vraćaju me kući u Švedsku - priznaje žena čiji život sada, dve godine nakon velikog zdravstvenog straha, izgleda puno drugačije.

Poslednjih nedelja je objavila nekoliko selfija, a obožavaoci ne mogu da veruju koliko drugačije izgleda.

Umesto objava o plastičnim operacijama, ona sada vreme provodi sa svojim ljubimcima, okružena prirodom. Na društvenim mrežama otkriva da se oporavlja i kako sanja da bude glumica u budućnosti.

Njenim je obožavaocima drago što danas izgleda puno srećnije.

- Izgledaš zapanjujuće - pohvalili su je.

- Drago mi je videti opet. Šaljem ti puno ljubavi i pozitivnih vibracija - pisali su joj

- Dobrodošla nazad lepotice - poručili su joj.

(Kurir.rs/24sata.hr)