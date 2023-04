PREMINUO LEGENEDARNI GLUMAC I KOMIČAR: Urnebesna uloga domaćice i modne ikone mu je obeležila karijeru, svi su ga obožavali

Foto: Photographer Name / News Licensing / Profimedia

Komičar Beri Hampfriz preminuo je u 89. godini, potvrdila je njegova porodica. Njegov najpoznatiji lik je dama Edna Everidž, majka, žena, domaćica i modna ikona.

Komičar i glumac je polomio kuk u februaru nakon pada, a od početka marta se nalazio u bolnici u Suidneju zbog komplikacija posle operacije.

foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Hampfriz će ostati najpoznatiji po liku Edne Everidž koja je postala televizijski hit u Britaniji tokom 70-ih godina, a 80-ih je imao i sopstveni šou "Dame Edna Everage Experience".

Rođen u Melburnu 1934. godine, on se 1959. preselio u London gde je karijeru počeo u pozorištu Vest End.

Pod uticajem avangardnog umetničkog pokreta dadaizma, postao je jedna od vodećih ličnosti na britanskoj komičarskoj sceni uz Alana Beneta, Dadlija Mura i Spajka Miligana.

Takođe, on je stvorio i likove poput pijanog diplomate sera Lesa Patersona i Sendi Ston koja uvek gunđa.

foto: Johnny Green / PA Images / Profimedia

Pozajmio je glas i ajkuli Brusu u animiranom filmu "Finding Nemo", kao i u komediji iz 1967 "Bedazzled", zatim "Spice World", "The Hobbit and Absolutely Fabulous: The Movie".

Među primima se od legendarnog komičara oprostio i australijski premijer naglaivši da je je "bio odličan satiričar sa sjajnim smislom za humor, pisac i apsolutno jedan od milion koji je bio nadaren,a li i bio poklon drugima".

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

03:39 Komemoracija Tanasiju Uzunoviću