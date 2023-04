JELISAVETA ORAŠANIN SE DAVILA U DUNAVU: Čoveka koji joj je SPASIO ŽIVOT nikad više nije srela! Otišao je u RAT, godinama ga sanja

Publika je upoznala kao Jelisavetu Orašanin, udajom za proslavljenog košarkaša promenila je prezime u Teodosić, odselila se iz zemlje, rodila dvoje dece, ali se uvek rado vraća u Beograd zbog snimanja, a pre svega zbog porodice i prijatelja.

Dan sa glumicom počeo je novinarki Tanji Peternek Aleksić i ekipi emisije "TV lica kao sav normalan svet" na Dorćolu gde je odrasla, ali na keju koji će pamtiti po dramatičnom događaju iz detinjstva uz priču o želji da se sretne sa čovekom koji joj je tada spasao život.

"Okliznula sam se i upala u Dunav. Davila sam se. Sećam se drugarice koja je vrištala i nekog čoveka, a onda sam se isključila. Posle sam se probudila u kadi, jer me je sestra tuširala. Došla sam sebi. Mama nije shvatila što sam obučena. Posle je tražila tog čoveka, ali me je on samo doveo kući. Spasio me je pecaroš. Posle je čula od kolege na poslu ko je taj čovek, ali on je sutradan otišao na ratište. Od tada nisam čula za njega, a volela bih da ga sretnem. Dugo sam ga i sanjala. Neko mi pruža ruku. Pričala sam o tome sa psiholozima", ispričala je glumica.

Žvižduk u osam

Nastavak intervjua snimljen je u njenom maticnom pozorištu gde ovih dana igra iz večeri u veče.

Prisetila se i saradnje s Milenom Dravić u predstavi "Harold i Mod".

"Svaki put sam se upoznavala s Milenom Dravić. Ona je na kraju meni rekla: "Sine, da li misliš da sam ja dementna". Zvala me je žvižduk u osam, jer sam umesto njem žviždala u predstavi".

Uz priču o glumi i ulogama, snimanju u hladnoj vodi, scenama na setu dok je bila u drugom stanju, kroz razgovor se provlačila priča o ulozi majke koja joj najviše prija, o životu u inostranstvu i o tome koliko su Milos Teodosić, ona i njihova deca upućeni jedni na druge.

"Nemam vremena da se foliram. Uvek sam bila prirodna i vesela. Nadam se da sam dokazala da živim kao sav normalan ples", poručila je glumica.

