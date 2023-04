KRALJ ČARLS ĆE IMATI VAŽNU ULOGU NA EVROVIZIJI: Nakon krunisanja čeka ga muzički događaj godine! Evo šta će raditi na takmičenju

Muzičko takmičenje "Evrovizija 2023", koje počinje 9. maja, otvoriće kralj Čarls.

Naime, iz kraljevske palate je stiglo obaveštenje da će svetla na pozornici zvanično upaliti njegovo kraljevsko visočanstvo.

On će sa suprugom Kamilom doći u Liverpulsku arenu, gde će se sresti sa voditeljima i britanskom predstavnicom na ovom takmičenju, navodi se dalje u saopštenju.

foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Podsetimo, u prvoj polufinalnoj večeri nastupa i srpski predstavnik, pevač Luk Blek, koji će nastupati pod rednim brojem tri sa numerom "Samo mi se spava".

On je pobedom na domaćem izboru i te kako skrenuo pažnju javnosti na sebe, a njegov stav o muzičkoj sceni u našoj zemlji je jasan.

- Mislim da muzička scena u Srbiji oslikava kulturno stanje na ovim prostorima, odnosno kako vaspitamo kulturu takva nam je i muzika. Generalno gledano, divim se ljudima koji hrabro, i to moram reći hrabro, rade ono što im je najprirodnije, a da to nije narodna muzika. Kad kažem narodna muzika mislim na ovaj aktuelni turbo-folk - rekao je Luke Black jednom prilikom, pa naveo da je činjenica da folkeri često gledaju na muziku kroz novac.

foto: Gordan Jović

- Narodna muzika je okej, i treba da postoji, ali ne privlači me jer je mi deluje kao opcija D u celoj muzičkoj priči. Posmatram je samo kao način da se dođe do novca, a to mi onda nije muzika nego bankomat. Nadam se da će se ljudi malo otvoriti i ka nekim drugim stvarima i da će svi muzički žanrovi moći da postoje i imaju šansu u isto vreme - dodao je on tada za "Optimist", a onda prokomentarisao kritike koje dolaze do njega.

- Kritike najviše utiču na moj rad i napredak tako da su uvek dobrodošle, ali naravno od ljudi čije mišljenje cenim, odnosno od ljudi koji su postigli slično kao ja ili jednostavno imaju mnogo dobar i razvijen sluh i ljubav prema muzici. Ostatak negativne kritike za mene ne postoji, odnosno nisam imao priliku da vidim - naveo je Luka.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

03:11 KRALJ ČARLS DAO 600.000 FUNTI ZA OBNOVU HILANDARA! Stručnjaci: Nova šansa za saradnju sa Britanijom ČARLSA TREBA ZVATI U SRBIJU!