CELA PALATA SE TRESE ZBOG SUSRETA ZAVAĐENIH PRINČEVA: Hari je brata molio SAMO JEDNU STVAR, ovaj ga ODUVAO, a da nije ni trepnuo

Bliži se istorijski trenutak za Veliku Britaniju, krunisanje kralja Čarlsa, ali zasenjen je narušenim odnosima unutar kraljevske porodice.

Odnos koji izaziva najviše interesovanja u britanskoj, pa i svetskoj javnosti je onaj između zaraćene braće, princa Harija i princa Vilijama, a čini se da je on trenutno na jako niskim granama.

Udaljavanje je počelo kad je u Harijev život ušetala fatalna Megan Markl, u koju se buntovni princ odmah zaljubio, a kad je brat pokušao da mu da savet da ne brza s odlukama, završilo se jako loše. Hari je i te kako požurio da se oženi Megan, a prema bratu je zahladio odnose.

Ionako nategnut odnos među braćom silaznu putanju je ubrzao nakon što je mlađi brat napustio mesto starijeg člana kraljevske porodice i s Megan se preselio u Ameriku, a nije pomoglo ni to što njih dvoje u svakoj prilici blate kraljevsku porodicu i iznose njihov prljav veš.

Katastrofalnu štetu u njihovom odnosu napravio je Harijev i Meganin ozloglašeni intervju kod Opre Vinfri, gde su kraljevsku porodicu, između ostalog, optužili za rasizam, a usledila je serija na Netfliksu i, na kraju, Harijevi eksplozivni memoari pod nazivom "Spare" (Rezerva).

Dugo se čekala potvrda hoće li Hari i Megan uopšte prisustvovati krunisanju, a kraljevska porodica je odahnula kad je odmetnuti princ odlučio da dođe sam, bez svoje supruge. Međutim, bez obzira na to, Hari ne može da očekuje baš topao doček ni od koga u porodici, a posebno će ga hladno dočekati nekad njemu najbliža osoba - brat Vilijam.

Britanski The Mirror prenosi da uprkos svemu, Vilijam namerava da "toleriše" Harijevo prisustvo na krunisanju, ali da se ne očekuju nikakve "tople interakcije" između njih dvojice. Vilijam je takođe, saznaje The Mirror, odbio Harijev zahtev da se sastanu nasamo pre krunisanja. Osim toga, organizatori moraju da paze da u svakom trenutku braća budu što dalje jedan od drugog kako ne bi došlo do sukoba.

"Znamo da osoblje planira svaki ulazak, izlazak i sedenje, s brigom za posvađane prinčeve. Ultimativni cilj u palati je da se spreči sukob", rekla je za Fox News Kinsi Šofild, voditeljka potkasta "To Di For Daily".

"Vilijam je, bez sumnje, najviše povređen Harijevim postupcima. Njih dvojica nisu progovorili ni reč od kraljičine sahrane. A pogotovo otkako je izašla serija na Netfliksu i knjiga. Uprkos tome što je Hari javno govorio da ne namerava da prisustvuje krunisanju ako se kraljevska porodica ne izvini njemu i Megan, moji izvori mi otkrivaju da takvog izvinjenja nije bilo", objasnila je.

Šofild je takođe rekla da Vilijam i Kejt još uvek osećaju "duboku ljubav" za Harija, ali ne i za Megan Markl.

"Vilijam i Ketrin će tolerisati Harijevu prisutnost jer, uprkos zloj krvi i izdaji, još uvek u njima dvoma postoji duboka ljubav za Harija. Isto se ne može reći za Megan. Mislim da bi Vilijamu i Ketrin bilo mnogo teže da moraju da trpe njenu prisutnost", istakla je.

Kako piše The Mirror, na samom krunisanju posvađana braća će biti na distanci, iako će svoje razmirice ostaviti po strani zbog svog oca. Navodno će sedeti jedan od drugog udaljeni nekoliko redova kako bi se sprečili eventualni sukobi pred kamerama.

"Nema sumnje da su odnosi između Vilijama i Harija na dosad najnižem mestu. Oni navodno ne komuniciraju i malo je verovatno da će sedeti jedan blizu drugog u Vestminsterskoj opatiji. Ako Hari, kako navodno namerava, odmah nakon ceremonije krene nazad u Kaliforniju, nije ni malo verovatno da će između njega i bilo koga iz kraljevske porodice doći do bilo kakve značajne interakcije. Oni znaju da ne mogu da mu veruju, a on je i te kako svestan razloga za to", rekao je kraljevski komentator Ričard Ficvilijams.

