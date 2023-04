DŽENIFER ANISTON UHVAĆENA S BIVŠIM MUŽEM! Glumica srela STARU LJUBAV i svi pričaju o OVIM FOTKAMA: Razvod za njih ne znači kraj

Dženifer Aniston primećena je pre nekoliko dana na ručku u poznatom njujorškom restoranu sa Džastinom Teruom, dugogodišnjim prijateljem Džejsonom Bejtmenom i njegovom suprugom Amandom Ankom.

Glumica i njen bivši muž, Džastin, srdačno su se pozdravili, a zabaležen je njihov poljubac i zagrljaj i kako uživaju u ćaskanju.

foto: Profimedia

Dženifer (54) i Džastin (51) bili su u braku od 2015. do 2018. godine. Nakon razvoda ostali su u sjajnim odnosima, a ne propuštaju da jedno drugom čestitaju rođendan na Instagramu.

Njih dvoje su započeli romansu nakon što su 2011. glumili u filmu "Wanderlust", verili su se godinu dana kasnije.

U februaru 2018. saopštili su da se razvode: "Ova je odluka bila zajednička i s ljubavlju doneta krajem prošle godine. Mi smo dva najbolja prijatelja koja su rešila da se raziđu kao par, ali se radujemo jer ćemo nastaviti dragoceno prijateljstvo".

Teru je iste godine za "Njujork tajms" rekao da je to bio najnežniji razvod, jer nije bilo ikakvog neprijateljstva među njima. Istakao je bilo srceparajuće, ali su shvatili da je i prijateljstvo nešto što se mora menjati, i oboje su ponosni na svoj odnos.

Dženifer je u novembru prošle godine za "Allure" rekla da bi želela novu vezu, ali ne i brak: "Nikad ne reci nikad, ali me to ne interesuje. Volela bih da budem u vezi. Ko zna. Postoje trenuci kada jednostavno želiš da kažeš- treba mi podrška. Bilo bi divno doći kući, pasti nekome u zagrljaj i reći: "Bio je to težak dan".

Dženifer je od 2000. do 2005. bila udata za Breda Pita sa kojim je takođe u prijateljskim odnosima. Kada su se 2019. sreli na dodeli SAG nagrada u Los Anđelesu, oduševili su fanove koji su pomislili da su njih dvoje obnovili vezu. Pit se zabavlja sa dizajnerkom nakita Ines de Ramon.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

31:33 Ponovna ljubav Brad Pitta i Jennifer Aniston?