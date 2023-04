SMATRALI GA PRISLIJEVIM NASLEDNIKOM, A ONDA SE OŽENIO SESTRIČINOM (13)! Zbog jednog novinarskog pitanja DOTAKAO SAMO DNO

Džeri Li Luis je bio priznati pevač sa svetskom karijerom, međutim njegova reputacija je bačena u senku nakon što se venčao sa sestričinom koja je u tom periodu imala samo 13 godina!

Jedno pitanje novinara pokrenulo je jedan od najvećih moralnih skandala. Zahvaljujući odgovorima o godinama njegove supruge, karijera jednog od najvećih muzičara pedesetih godina prošlog veka doživela je spektakularan pad. Džeri Li Luis od umetnika koji je zarađivao 10.000 dolara dolara za koncert pretvorio u muzičara kojeg niko nije hteo da plati ni 100 dolara za sate nastupa . A sve zbog pažljivo skrivene tajne.

Bila je to Majra Gejl Braun, koja je zapravo još uvek bila... dete ! Ispostavilo se da se umetnik, koji se u to vreme takmičio sa Elvisom Prislijem , ne samo oženio 13-godišnjakom, već se ispostavilo i da je mlada njegova rođaka. Kada je slučaj izašao na videlo, oboje su se našli usred medijskog tajfuna sa obe strane okeana. U Velikoj Britaniji umetnik je postao persona non grata , dok je u svojim rodnim Sjedinjenim Državama bio oličenje svega najgoreg .

Po nekima, moralni skandali su nekako upisani u svet muzike. Naročito kada su u pitanju umetnici koji sviraju rokenrol. Do danas postoje mnoge legende i priče o Elvisu Prisliju koje izazivaju prilično iznenađenje. Nije tajna da se "Kralj" zaljubio u 14-godišnju Prisilu Prisli 1950-ih , a zatim je smestio u kuću svoje bake i dede, gde je mogao da je upozna, da bi je konačno oženio nekoliko kasnije. Istorija njihove veze izazvala je mnoge skandale u SAD, ali muzičar nije bio žigosan zbog ljubavi prema maloletnici, on se sam pobrinuo da ne zloupotrebi poverenje tinejdžerke . Sasvim drugačije je bilo u slučaju druge zvezde koja se ne bez razloga pojavljuje u „društvu” sa Prislijem.Taj umetnik je bio Džeri Li Luis, jedan od očeva rokenrola i rokabilija . Ekspresivni, talentovani i izuzetno energični pijanista je sredinom 1950-ih postao prava muzička senzacija. Kada su 1957. godine pesme „Vhole Lotta Shakin 'Goin’ On” i „Great Balls of Fire” puštane na radio stanicama, ceo svet je za kratko vreme znao te stihove.

Džeri Li Luis našao se u centru pažnje medija i brzo je postao idol tinejdžerske publike koja je hrlila na njegove koncerte. U svakom slučaju, dao je mnogo i za svaki je mogao da dobije i do 10.000. dolara, što je u to vreme predstavljalo astronomski iznos. Nije ni čudo što su ga poredili sa Elvisom Prislijem, sa kojim je snimio zajednički album džem sešn- a, 1956. Džoni je takođe učestvovao na legendarnoj sesiji, što se ogleda u albumu „Million Dollar Kuartet” . Ovaj snimak je bio uvod u veliku karijeru, posebno za Luisa, koji je izrastao u jednog od najvećih umetnika svog vremena.

Kako je došla 1958., Amerikanci su pomno posmatrali kako njihov voljeni "Kralj" regrutuje u vojsku . Bio je to trenutak kada je svet muzike tražio - makar privremeno - novog idola koji bi mogao da osvoji svet muzike. Najozbiljniji kandidat bio je Džeri Li Luis . U maju 1958. otišao je na koncertnu turneju u Veliku Britaniju, gde je imao ugovore o brojnim koncertima. Obožavaoci su bili gladni nastupa američke zvezde, a on se sam predstavio na londonskom aerodromu Hitrou.

Muzičar nije bio potpuno svestan da će u Velikoj Britaniji početi jedan od najburnijih trenutaka u njegovom životu . Dvadesettrogodišnjak je izašao iz aviona sa mladom ženom koja je privukla pažnju jedinog novinara koji se tada pojavio na aerodromu. Pol Tanfild iz Dejli Mejla postavio je pitanje koje je muzičaru preokrenulo život, naime, bio je radoznao za misterioznu ženu pored umetnika . Sama zainteresovana je odgovorila:

- Moje ime je Majra. Ja sam Džerijeva žena.

Novinar je bio iznenađen mladom pojavom muzičareve saputnice, pa je pitao za njene godine. Džeri Li Luis je tada lagao da Majra ima 15 godina. Novinarima nije trebalo dugo da utvrde da je umetnikova supruga u stvari imala samo 13 godina . Informacije do kojih je novinar došao dospele su na naslovnu stranu lista, nakon čega su se proširile po svetu i izazvale međunarodni skandal. Majra Gejl Luis je 2014. dala intervju novinaru Alanu Lajtu , koji je, između ostalog, rok kritičar za Rolling Stone i glavni urednik za Vibe, Spin and Tracks. U intervjuu objavljenom na sajtu "Cuepoint" ona se prisetila:

- Džerijevi pomoćnici i saradnici su mu rekli da me ne vodi sa sobom u Britaniju. Samo je čvrsto izjavio da ili ide sa mnom ili da uopšte ne ide na turneju po Engleskoj.

- Upozorili su nas da Britanci vole da rasparčaju američke umetnike u medijima. Nisam verovala dok nisam saznala da oni zaista traže nežnu tačku za udaranje. Učinili su to svom snagom da ubodu nožem kroz srce rokenrola - dodala je ona.

Do tog trenutka, privatni život Džerija Li Luisa bio je u osnovi velika nepoznanica . Međutim, brzo su utvrđeni detalji koji mu nisu pomogli u tadašnjoj situaciji. Ispostavilo se da je Majra Gejl Luis već treća supruga u umetnikovom 23-godišnjem životu . Svojom prvom izabranicom oženio se kada je imao samo 16 godina. Bio je oženjen sa Doroti Barton , koja je bila pastorova ćerka. Mesec dana pre njegovog zvaničnog završetka u oktobru 1953, oženio se Džejn Mičam sa kojom se razveo 1957, a nekoliko meseci pre nego što je razvod odobren, oženio se Majrom Gejl Braun . Venčanje sa 13-godišnjim rođakom proglašeno je nevažećim, pa se par ponovo venčao u junu 1958. godine.

Kada se Džeri Li Luis pojavio u Velikoj Britaniji sa trećom izabranicom srca, njegova situacija se pogoršavala iz dana u dan. Muzičar je nastupio samo na nekoliko koncerata, nakon čega je nekoliko desetina koje je trebalo da odsvira otkazano. On sam je tretiran kao persona non grata . Informacije o muzičaru brzo su se proširile svetom, čineći ga osramoćenim čovekom koji je počinio odvratnu stvar. Pre odlaska u SAD, umetnik je organizovao konferenciju za štampu na kojoj se hvalio svojim domovima, automobilima i optužio Britance da su „samo ljubomorni “.

Dok su ljubavnici stigli u Memfis, takođe je utvrđeno da je Luisova treća žena ćerka njegovog rođaka DŽ. V. Brauna, koji je takođe bio basista u njegovom bendu. Začin je dodala činjenica da je u to vreme skandal formalno imao ... dve žene u isto vreme . Za Amerikance je to bio šok koji nisu mogli da prebrode. Radio stanice su odbijale da puštaju Luisovu muziku, TV emisije su razmetljivo zaboravljale na njegovo postojanje, a uticaj je bio gotovo nikakav . I sam je postao javni neprijatelj. Majra Gejl Luis je u intervjuu na sajtu "Cuepoint" opisala svoj brak sledećim rečima:

- U svom malom umu, nisam mogla da razumem zašto me svi ne vide kao odraslu ženu. Imala sam 13 godina, ali ljudi su rekli da sam zreliji od Džerija . Nisam bila tipična tinejdžerka.

Za muzičara i njegovu mladu suprugu povratak u SAD značio je početak velikih problema. Ne samo profesionalni, iako bacaju senku na svoje živote. Mira Gale Levis je u gore citiranom intervjuu priznala:

- Cela država je upirala prstom u nas. Bili smo pod cenzurom.

- Čekali smo da prestane talas mržnje. Prvih šest meseci, pa godinu dana, pa meseci posle toga. Ali nije se završio. Džeri je bio doživotno žigosan. A ja sam zauvek ostala 13-godišnja mlada. Ipak, cela situacija nas je zbližila . Osećali smo se kao mala tvrđava koja je odbila napade celog sveta. Bila je to decenija puna turbulencija, a ujedno i najsrećnije godine našeg braka - rekla je ona.

Par je imao dvoje dece. Sreća je, međutim, bila samo prividna, jer su se krajem šezdesetih u njihovom braku dešavale dramatične situacije. Džeri Li Luis je bio nasilan čovek koji je očekivao da će njegova žena uvek biti spremna da ga posluži za stolom. U knjizi „Velike vatrene lopte“, koju je umetnikova supruga napisala 1982. godine, više puta je davala primere situacija u kojima je njen muž bio agresivan i prema njoj koristio i psihičko i fizičko nasilje. Ona je između ostalog napisala:

- Jednom je ušao u spavaću sobu i udario me tri puta. To je bilo zbog besa pijanog i nadrogiranog čoveka koji je bio iznenađen što ga njegova žena ne služi . Uhvatio me je za zglobove i udario mi ih po licu. A onda se nasmejao i rekao ćerki: „Vidi, tvoja majka me udara u lice“.

Muzičar je, iako je bio podvrgnut svojevrsnoj društvenoj kletvi, ipak imao niz muzičkih nastupa, što je značilo da je često odlazio. Kada se vratio, zahtevao je potčinjavanje i služenje. Takođe je postao zavisnik od alkohola i droge , a otkriveno je i njegovo bračno neverstvo. Godine 1970. Luisovi su se razveli, a nakon raspada braka svako od njih je otišao svojim putem. Žena umetnika se udavala još dva puta. Jedan od njenih favorita bio je detektiv koji je prikupljao dokaze o Luisovoj izdaji. Žena se sada zove Vilijams i agent je za nekretnine . Džeri Li Luis se ženio još tri puta i imao ukupno šestoro dece. Nakon skandala koji je izazvao njegov brak sa rođakom, nikada nije povratio svoju prvobitnu popularnost.

Godine 1989. snimljene su „Velike vatrene lopte” prema knjizi koju je objavila Majra. Glavne uloge igrali su Denis Kvejd i Vajona Rajder, dok je sam Luis za film ... ponovo snimio sve pesme koje su korišćene u produkciji .

