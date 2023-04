LUDO GA VOLELA, A ON JOJ "ZABIO NOŽ" U LEĐA I NAPRAVIO DESETORO DECE: Nova izjava Marajinog bivšeg ostavila je sve u ŠOKU!

Nik Kanon ne preuzima krivicu za kraj braka sa Marajom Keri, tvrdi Page Six.

Kad ga je voditeljka “Daily Cannon Showa” Kortni Bi Bledso u sredu optužila da je "varao" svoju bivšu ženu, Kanon je upitao: "Jesam li zaista?"

- Objasni mi kako sam varao - oglasio se Kanon, ujedno i otac 12-ero dece. Nakon što je pojasnio da se upravo Maraja "igrala", a ne on, Bledso je dodala da "već to što nije s njom označava da je bilo nečega iza njenih leđa".

Kad je slavni voditelj emisije “Wild ‘N Out” rekao da je “bio uvek tu” za Keri tokom njihovog braka, Bledso je slegnula ramenima.

"Nisi snimio "Always Be My Baby", pa stvari stoje malo drugačije" - rekla je, misleći na hit pop dive iz 1996. godine.

Podsetimo,Kanon i Keri započeli su vezu 2008., a kasnije te iste godine su se i venčali. Tri godine kasnije, slavna je dobitnica Gremija rodila blizance, sina Morokona i kćer Monro. Naime, par se rastao 2014. godine, a zvanično su se razišli 2016. godine.

Nakon razvoda od Keri, Kanon se nije suzdržavao i dobio je još desetero dece, tačnije, Rajs Mesaju, Golden Sagon i kćer Paverful Kvin koju deli s modelom Britani Bel, Beautiful Zeppelin te blizance Zionu i Zillionu koje deli s Ebi De La Rosom, Legendary Love koju ima s modelom Bre Tiesi, Onyxa Icea Colea kojeg je rodila manekenka LaNisha Cole te kćer po imenu Halo koju je dobio s Alisom Skot decmbru 2022. godine.

Inače, izgubio je pet meseci starog sinčića po imenu Zen 2021. godine, i to zbog raka mozga.

Uprkos neumornom radu na proširivanju svoje porodice,Kanon je više puta progovorio o svojem braku s pop zvezdom.

U julu 2022. Kanon je slušaocima “Hottee Talk Show Podcasta” izjavio da više nikada neće “imati ljubav” kakvu je imao s Keri. Prošlog meseca nazvao je pevačicu "najkul osobom koju je ikada upoznao" dodavši "da ona jednostavno nije čovek".

"Ona je Božji dar… Ona je uvek sretna, uvek radi za druge" - objasnio je.

