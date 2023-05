ZAPUŠTEN I NAMRGOĐEN: Prevario i PONIZIO slavnu pevačicu, a sad krenuo da TONE! Došao u posetu sinovima, a svi komentarišu JEDNO

Šakira je početkom aprila snimljena kako sa sinovima napušta Barselonu i odlazi u Majami, a njen bivši partner, Žerar Pike, pre nekoliko dana je "uhvaćen" na aerodromu upravo u tom američkom gradu.

Penzionisani fudbaler odlučio je da nakon romantičnog putovanja s devojkom Klarom Čijom Marti u Dubaiju, provede neko vreme sa sinovima Sašom (10) i Milanom (8). Pike je bio u ležernom izdanju, farmericama, majici kratkih rukava i patikama, te je nosio sunčane naočare. Nije bio raspoložen za davanje izjava okupljenim novinarima.

Kako piše španska "Marca", Žerar je došao bez devojke jer je tako zahtevala Šakira, a provešće samo pet dana sa sinovima, iako je ranije bilo dogovoreno 10. Ipak, sledeći put će dobiti vreme sa Sašom i Milanom koje su dogovorili preko advokata.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Problem za fudbalera je i što nema mesto, odnosno nekretninu gde će biti sa sinovima, nego je iznajmio sobu u hotelu. Međutim, uskoro planira da kupi kuću u blizini Šakirine kako bi mu bilo što prijatnije s decom i da bi imali privatnost.

Inače, Pike je privukao na aerodromu mnogo pažnje svojim izgledom. Deo javnosti komentariše da izgleda zapušteno i da je nabacio koji kilogram, a u isto vreme, negova bivša partnerka Šakira izgleda fantastično.

foto: The Mega Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Podsetimo, upravo je Šakirino preseljenje u Ameriku bila najveća prepreka u pregovorima nje i Žerara oko starateljstva nad decom. Nakon nekog vremena uspeli su da postignu dogovor.

"Svaki roditelj ima odgovornost da pokuša da uradi najbolje za svoju decu. Radi se o njihovoj zaštiti. To je posao svih roditelja sa svojom decom. To je ono na šta sam fokusiran i to je moj posao kao oca", rekao je ranije Pike za "El Pais".

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Navodno je fudbaler popustio i na nagovor svojih roditelja koji nisu hteli da njihov raskid utiče na Sašu i Milana, iako im teško pada što im unuci odlaze na drugi kraj sveta.

Kako su pisali strani mediji, Šakira je ranije htela da se preseli u Ameriku zbog lošeg zdravstvenog stanja njenog 91-godišnjeg oca Vilijama Mebaraka Čadida. To je objavljeno pre nego što je njena majka Nidia del Karmen Ripol Torado hospitalizovana u Barseloni nakon što joj je pronađen krvni ugrušak u nozi.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:44 ŠAKIRA POSTAVILA VEŠTICU NA TERASI