SRBI NAVALE NA ROŠTILJ S CRNIM LUKOM, A NE ZNAJU DA TAKO ŠKODE SEBI: Ovo je mnogo BOLJA i ZDRAVIJA kombinacija, a evo i zašto

Za Prvi maj se tradicionalno "roštilja" u prirodi, a gotovo sva izletišta u Srbiji vrve od onih koji praznuju današnji dan.

Majstori grila su poranili da "raspale" roštilj i pripreme vešalice, ćevape, pljeskavice, kobasice... Hlade se sokovi i pivo, a za pripremu salate su najčešće zadužene pripadnice nežnijeg pola. Nose se i rekviziti za sportsku zabavu, lopte, reketi... U Srbiji se roštilj ne može zamisliti bez ogromnih količina crnog luka, a koliko ovo nije dobra kombinacija objasnio je poznati gastroentereolog, dr Vojislav Perišić.

- Luk nadima jer promoviše probiotske materije. Od njega i ožednimo. To nije komforni osećaj, ja to ne bih savetovao, osim mladog luka, to je druga priča - rekao je on i dodao da je salata tu da neutrališe štetna svojstva jakih obroka, kao što su gomile mesa koje se pripremaju za vreme 1. maja.

foto: Kurir Televizija

- Jaču hranu, bogatu, neutrališe dobra salata. Zeleniša da bude mnogo! Kupus salata, zelena salata, celer, da znate da se celer dodaje. To je od kapitalnog značaja zbog karotenoida - objasnio je dr Voja.

Njegov savet svima koji pripremaju gril jeste i da ne preteruju sa solju u pripremi mesa. U restoranima se ovaj začin obilato koristi, a i za to postoji razlog...

foto: Profimedia

- Čim uzimamo so, mi moramo da je razblažimo u organizmu, a nećemo vodu piti u kafani, taman posla, uzmemo neki tanki špricer... Soli stavite koliko-toliko samo, ruzmarin obavezno, kako da ne! Ruzmarin potopite u maslinovo ulje, iskoristite ga za marinadu, isto će štititi meso - napomenuo je gastroenterolog i objasnio šta je to štetno kod roštilja.

- Kada se na njemu peče, od ćumura mora nastati žar, a ne da i dalje gori i ispušta dim. On mora da izgori, ono drvo, pa toplota od žara samo da utiče na meso. Taj dim, sadrži mikropartikule i toksične ugljovodonike, dakle ćumur mora da izgori i da ostane žar, pa tek onda vi nastupate i stavljate meso na roštilj - rekao je dr Voja.

(Kurir.rs/ Mondo)

