OVO MI JE BIO NAJNEPRIJATNIJI TRENUTAK U KARIJERI: Voljena Hermiona iz "Harija Potera" otkrila zašto se povukla iz glume

Ema Votson (33) otkrila je zašto se povukla iz glume. Naime, glumica koja je stekla slavu kao dete ulogom Hermione u filmskoj franšizi "Hari Poter", poslednji put je glumila u filmu "Little Women" koji je izašao pre četiri godine.

foto: Profimedia

"Iskreno, nisam bila srećna. Osećala sam se zarobljeno. Jako mi je teško padalo to što sam morala govoriti i prodavati nešto nad čime zapravo nisam imala kontrolu. Svaki novinar pita: 'Slaže li se ovo s vašim stavovima?' Bilo je frustrirajuće jer nisam imala pravo glasa", opisala je u intervjuu za FT.

foto: Profimedia

Počela sam da shvatam da samo želim raditi stvari za koje bih, ako bi mi ih neko zamerio, mogla reći: 'Da, zeznula sam stvar, to je bila moja odluka, trebala sam to bolje učiniti.' Jednostavno ne želim više biti nečiji robot", dodala je Ema.

Glumica je nedavno otkrila da su svi hteli da budu na snimanju kako bi videli njen poljubac s glumcem Rupertom Grintom u filmu "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II", a priznala je i kako joj je to bio najneprijatniji trenutak tokom snimanja.

