NA AUKCIJI GITARA KOJU JE KURT KOBEJN RAZBIO NA KONCERTU: Očekuje se basnoslovni iznos, a evo u kakvom je stanju (FOTO)

Gitara koju je na bini razbio Kurt Kobejn, frontmen sastava Nirvana, ovog meseca će se prodavati na aukciji u Sjedinjenim Američkim Državama.

Gitara je ponovo sastavljena, ali više ne može da se svira, rekao je Kodi Frederik iz aukcijske kuće Julien's Auctions, koja očekuje da će se instrument prodati za otprilike 80.000 dolara.

"Ovde možete videti pukotinu koja je nastala kada je udario gitarom. Kurt Kobejn, kada je bio na bini, kada je svirao, bio je mašina. Čovek je bio ljut i mogli ste to da osetite na bini. Osetili biste to zbog načina na koji se odnosio prema svojim instrumentima", rekao je Frederik za francuski AFP.

"Razbijeni predmet, na čudan način, tog slomljenog muzičara, koji je zaista odredio ovaj grubi period muzike", dodao je. Crnu gitaru Fender Stratocaster potpisala su sva trojica članova sastava iz Sijetla dok su se uspinjala prema svetskoj slavi.

Na aukciji i spisak pesama

Nirvanini hitovi, od kojih je mnoge napisao Kobejn, uključuju "Come As You Are", "Lithium" i hit "Smells Like Teen Spirit", pesmu koja je postala himna generacije otuđenih tinejdžera.

Kobejn se mučio sa zavisnošću od heroina i depresijom, a imao je i buran odnos sa svojom suprugom, Kortni Lav. Oduzeo je sebi život u aprilu 1994.

Aukcija, koja će se odvijati u Njujorku između 19. i 21. maja, takođe uključuje spisak pesama koje je ružičastim flomasterom zapisao kobejn za nastup u Sijetlu u aprilu 1991, za koji se očekuje da bi mogao da se proda i za 6.000 dolara.

Na tom nastupu je izvedena i pesma "Smells Like Teen Spirit", nekoliko meseci pre objave albuma "Nevermind", koji je prodat u više miliona primeraka. Predmeti iz karijera Edieja van Hejlena, Elvisa Prislija, Fredija Merkjurija i Bilija Vajmana će se takođe prodavati na aukciji.

