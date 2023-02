IMALA TRAGIČNO DETINJSTVO, SKLIZNULA U POROKE KAO I ONI: Pričalo se da je njena majka kriva za SMRT njenog oca kog NIJE UPOZNALA

Da se deca poznatih i slavnih nalaze pod lupom javnosti, ali pod velikim pritiskom, nije tajna.

Međutim, kad vam je otac jedan od najpoznatijih rok muzičara svih vremena o čijoj se tragičnoj smrti govori i gotovo tri decenije nakon što je otišao, a majku koja je i sama ozloglašena u muzičkom svetu prozivaju zbog njegovog navodnog ubistva?

foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

U takvoj senci odrasla je danas 30-godišnja Frensis Bin Kobejn, ćerka slavnog Kurta Kobejna i fatalne Kortni Lav.

Poznato je da je legendarni frontmen Nirvane oduzeo sebi život kada je imao samo 27 godina nakon što se borio sa lošim fizičkim i mentalnim zdravljem i dugotrajnom zavisnošću od heroina.

Heroin je konzumirala i ljubav njegovog života, kontroverzna muzičarka Kortni Lav, sa kojom se oženio 1992. Iste godine dobili su ćerku koju su nazvali Frensis Bin.

Iako je pokušao da se odvikne od heroina nakon rođenja ćerke, nije uspeo, pa se u junu 1993. predozirao, ali ga je supruga Kortni spasila.

Sledeće godine se predozirao pilulama i šampanjcem, a Kortni je kasnije otkrila da je verovala da je to bio njegov prvi pokušaj samoubistva. U aprilu 1994. njegovo beživotno telo pronašao je električar koji je došao u njegovu kuću da postavi sigurnosni sistem.

foto: Paul Harris / Pacific coast news / Profimedia

Kobejn je ostavio oproštajno pismo u kojem je, između ostalog, napisao da je „pre mnogo godina prestao da oseća uzbuđenje slušanja i muziciranja“. Obdukcija je pokazala da je imao visoku dozu heroina u krvi.

Njegova tragična smrt izazvala je veliku pažnju i izazvala javne debate koje traju godinama, a jedna od glavnih teorija zavere je da ga je ubila supruga Kortni Lav.

Međutim, tako nešto nikada nije dokazano, a zvanični uzrok smrti Kurta Kobejna i dalje se navodi kao samoubistvo. Iako se trauma gubitka oca u tako ranoj mladosti ne može zanemariti, mala Fransis Bin ni za života nije imala mirno detinjstvo.

Dok je Kortni bila trudna, kružile su glasine da je tokom trudnoće konzumirala heroin, da je pokrenuta istraga socijalne službe, a mala Fransis je čak i privremeno oduzeta od roditelja kada je imala samo dve nedelje.

foto: Profimedia

Kortni je kasnije priznala da su optužbe da je koristila heroin dok je bila trudna bile istinite. „Istina je, uzimala sam heroin prve tri nedelje trudnoće, ali šta je sa njom? Takođe sam povremeno pušila cigarete“, otvoreno je rekla u intervjuu 2011.

Kada je Frensis imala samo 17 meseci, otac ju je zauvek napustio, a ona nikada nije imala priliku da ga zaista upozna. Nakon njegovog tragičnog kraja, Kortni je ostala sama sa bebom od godinu i po. Frensis je poslednji put videla svog oca kada su ga ona i njena majka posetile u kalifornijskom centru za odvikavanje od narkotika, odakle je on ubrzo pobegao.

foto: Printscreen/Youtube

Od malih nogu, Frensis se našla u centru pažnje i praktično odrasla pod reflektorima.

Nije pomogla ni činjenica da su njeni kumovi bili poznati, Majkl Stajp iz benda R.E.M. i holivudska glumica Dru Barimor.

foto: Comedy Partners/Courtesy of Eve / Everett / Profimedia

Od stalne pažnje javnosti nije mogla da se sakrije ni u majčino krilo, pošto je i Kortni prolazila kroz tešku krizu, pa su o njoj često brinuli rođaci, ali i baka po ocu. Svoje prve godine provela je između Sijetla i Los Anđelesa, a kada je njena majka uhapšena zbog droge u oktobru 2003. godine, nakon čega se predozirala tabletama, oduzeto joj je starateljstvo koje je dato Kurtovoj majci i sestri.

Tek dve godine kasnije Kortni je uspela da dobije starateljstvo nad ćerkom.

Ni to nije moglo da otrezni Kortni, a tokom suđenja između Džonija Depa i Amber Herd se oglasila da javno podrži glumca. Ona je tom prilikom otkrila da joj je spasao život kada se predozirala ispred njegovog kluba, ali i da se drogirala dok je njena ćerka odrastala.

„Ne želim da iznosim javne presude, ali želim da vam kažem da mi je Džoni dao CPR 1995. kada sam se predozirala ispred Viper sobe“, rekla je ona. Ona je dodala da je nakon toga bio sa njenom ćerkom, koju je imala sa preminulim Kobejnom, i da je devojčici napisao pismo od četiri stranice za njen 13. rođendan.

foto: Profimedia

„Bila sam na kreku, a Fransis je morala da prođe kroz tu patnju sa socijalnim radnicima. Za njen 13. rođendan napisao joj je pismo od četiri stranice koje mi nikada nije pokazala. Tada me nije dobro poznavao', rekla je Kortni.

U javnost je procurilo i da je Fransis više brinula o majci nego obrnuto, a sa 17 godina odlučila je da živi sa bakom. Dejli mejl je tada pisao da je Frensis čak podnela zahtev za zabranu prilaska svojoj majci jer su imali fizički sukob.

foto: Comedy Partners/Courtesy of Eve / Everett / Profimedia

Prošla je i težak razvod od bivšeg supruga Isaije Silve, za kojeg se udala 2014. nakon petogodišnje veze. Brak je trajao samo godinu dana, a u procesu razvoda izgubila je Kurtovu gitaru, za koju je njen bivši tvrdio da je svadbeni poklon.

Frensis je studirala umetnost, a u jednom od svojih prvih intervjua, onom za Teen Vogue, rekla je da ne želi da bude poznata kao ćerka Kurta Kobejna i Kortni Lav. Još u tinejdžerskim danima odbila je ulogu u 'Sumrak sagi', kao i u 'Alisa u zemlji čuda' Tima Bartona. Sa 19 godina pozirala je modnom dizajneru i fotografu Hediju Slimanu, a šest godina kasnije pojavila se sa Markom Džejkobsom na Met Gala, nakon što je glumila u njegovoj kampanji za proleće 2017.

Nije morala da brine o novcu jer joj je Kurt ostavio bogatstvo od 140 miliona dolara, kao i autorska prava na svoju muziku. Strast prema slikanju nasledila je i od oca, pa je 2010. godine imala prvu izložbu u Los Anđelesu pod pseudonimom Fidl Tim. Često deli svoje slike na Instagramu, gde je prati milion i po ljudi.

Međutim, i sama se borila sa zavisnošću, ali je to uspešno skrivala od svih. Priznala je ovo tokom gostovanja u podcastu 'RuPaul: Vhat's The Tee'. „Bila sam tip zavisnika za kojeg niko nije znao jer sam to radila u svojoj kući, sama, za razliku od Kortni koja je volela da se šepuri u tom stanju“, rekla je Fransis. Na kraju je uspela da se izvuče, i prihvatila je odgovornost za svoje postupke.

foto: RE/Westcom / StarMax / Profimedia

„Samouništenje, konzumiranje opijata i odvraćanje od bola bilo je lakše. Ali, bez sumnje, za mene i one oko mene, moja trezvenost je bila najbolja odluka koju sam ikada donela“, napisala je u postu iz 2018, koji je od tada izbrisala. Imala je i teško iskustvo kada je pogledala smrti u oči, a to ju je, kasnije je otkrila, promenilo.

foto: Comedy Partners/Courtesy of Eve / Everett / Profimedia

Naime, 2017. godine avion kojim je putovala morao je da prinudno sleti jer je ostao bez motora. „Kada se avion nagnuo, videla sam da se zapalilo krilo koje je bilo direktno ispred mene i tada sam postala svesna svoje smrtnosti“, otkrila je jednom prilikom.

Nedavno je napunila 30 godina i obratila se svojim pratiocima na Instagramu otvorenim saopštenjem.

'30!! Ja sam uradila to. Iskreno, 20-godišnja Fransis nije bila sigurna da će se to dogoditi. U to vreme, unutrašnji osećaj dubokog samoprezira izazvanog nesigurnošću, destruktivnim mehanizmima suočavanja i više trauma nego što su moje telo i mozak mogli da podnesu uticao je na moj pogled na sebe i svet. Pogledala sam kroz sočivo ozlojeđenosti jer sam stigla u ovaj život koji kao da je privukao toliko haosa, bola i tuge da nisam mogla da pobegnem“, napisala je Fransis.

„Onda se desio događaj u avionu koji me je doveo na ivicu smrti, i ironično, to je bio događaj koji me je katapultirao ka iskustvu života sa radikalnom zahvalnošću. Drago mi je da sam sebi dokazala da sam pogrešila i da sam našla način da bol transformišem u znanje“, istakla je ona.

(Kurir.rs/Story.hr)

