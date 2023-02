PREMINUO LEGENDARNI MUZIČAR: Obeležio je POP muziku i ušao u istoriju kao jedan od najvećih KOMPOZITORA, znate bar 1 njegovu pesmu

Preminuo je Bart Bakarak (Burt Bacharach), pevač, tekstopisac, pijanista, producent i jedan od najvećih pijanista i kompozitora u istoriji pop muzike.

"Washington Post" piše da je muzičar preminuo prirodnom smrću kod kuće u Los Anđelesu. Imao je 94 godine.

"I Say a Little Prayer" Arete Frenklin, "What’s New Pussycat?" Toma Džonsa, "The Look of Love" Dasty Springfild, "Make It Easy on Yourself" Walker Brothersa samo su neke od pesama koje je stvorio Bakarak.

Njegova pesma "Raindrops Keep Falling on My Head", koju je izveo Bi Džej Tomas i koja se pojavila u filmu Buč Kasidi i Sandens Kid, osvojila je Gremi i Oskara 1969. godine.

Bakarakov proboj u komponoivanju desio se 1957., kada je upoznao tekstopisca Hala Dejvida. Zauzeli su prva mesta na listama u Ujedinjenom Kraljevstvu sa dve pesme, "The Story of My Life" Martija Robinsa (izvodio je i Majkl Holidej) i "Magic Moments" Perija Koma.

Rođen je u Kansas Sitiju 1928. godine, a odrastao je u Njujorku.

Bart se kao dete, piše The Guardian, šunjao u džez klubove kako bi čuo izvođače kao što su Kaunt Bejzi i Dizi Gilespi dok je gutao dela kompozitora poput Stravinskog i Ravela.

Školovao se u Montrealu, Njujorku i Kaliforniji, a nakon službe u američkoj vojsci postao je klavirski pratilac muzičarima poput Vika Dejmona, braće Ejms i njegove prve supruge Pole Stjuart. Takođe je radio kao aranžer i dirigent za Marlen Dietrih na njenoj turneji po Evropi kasnih 50-ih i ranih 60-ih.

Zajedno sa Halom Dejvidom je stvorio niz klasika za sva vremena, poput pesama za Aretu Frenklin, Toma Džonsa i mnogih drugih.

"Raindrops Keep Falling on My Head", koju izvodi Bi Džej Tomas i koja je prikazana u filmuBuč Kasidi i Sandens Kud koje su glumili Pol Njumen i Robert Redford, osvojila je Gremi i Oskara 1969., dok je Bakarakova muzika za film osvojila Oskara za najbolju originalnu muziku, piše Index.

foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon što su se on i Pola Stjuart razveli 1958., Bakarak se ženio još tri puta, sa Endži Dikinson 1965., Kerol Bejer Sager 1982. i Džejn Hansen 1993.

On i Hansen, s kojom je ostao u braku, imali su dvoje dece, Olivera i Rajli. Niki Bacharach, ćerka koju je dobio s Endži Dikinson, ubila se 2007. a imala 40 godina, nakon duge borbe s mentalnim zdravljem.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:33 Komemoracija Dejanu Tiagu Stankoviću