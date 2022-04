LUDAČKE NAOČARE, OGROMNE KUĆE, STALNI ŠOPING, PERIKE: On je KRALJICA MAJKA pop muzike, otac dva dečaka i DOBAR MUŽ!

U Engleskoj ima podosta ekscentričnih likova, ali jedan je Redžinald Kenet Dvajt. O njemu je snimljen film, objavio je i autobiografiju koja je prevedena i kod nas a sa scene se povlači poslednjih 14. godina. Preležao je koronu, dobio svoju kovanicu i sprema oproštajne koncerte.

Zaplakao je u bioskopu petnaestak minuta nakon što je film počeo. Gledao je svoje roditelje i baku u njihovoj staroj kući na Piner hil roudu, krajem pedesetih godina prošlog veka. Baka je pevala pesmu "Želim ljubav", koja će biti napisana tek 2001. Tako su želeli scenaristi filma "Rocketman" i zato je Elton Džon i plakao. Ponovo je postao Redžinald Kenet Dvajt, ime koje je dobio na rođenju 1947. u Pineru, danas delu Londona.

I Eltonov tekstopisac Bernard Topin bio je dirnut. Gledajući mnoge scene iz burnog života svog prijatelja, rekao mu je u jednom trenutku: "Ali nije bilo tako, ovo nije tačno", misleći na film. Ipak, iako su se lomila koplja šta je u filmu "Rocketman" autentično, pevač i pijanista je presudio: - Probali su da naprave nešto što je ličilo na moj život: haotično, smešno, ludo, užasno, briljantno i mračno. Jasno je da nije sve istina, ali je istina. Premijera filma bila je prošle godine, a odmah nakon nje pojavila se i autobiografija "Ja, Elton Džon", tako da je 2019. bila u znaku britanske pop zvezde.

A zvezde nisu baš bile naklonjene malom Redžiju. Bio je nizak, debeljuca i nosio je naočare. Roditelji mu se nisu slagali i kuća je pucala od njihovih svađa. Otac Stenli, bivši pilot Kraljevskog vazduhoplovstva, bio je strog i zahtevan. Majka Šejla bila je sklona mračnim raspoloženjima. Slagali su se jedino da njihov sin jedinac počne da uči klavir u četvrtoj godini. Razveli su se kad je Eltonu bilo 13 godina, a on je nastavio da svira i upisao muzičku akademiju. Napustio je studije dve nedelje pre diplomiranja i počeo da svira po klubovima. Pridružio se bendu "Bluzolodži" i od imena dvojice članova benda sklopio je svoje novo ime: Elton Džon. Kasnije će mu dodati i Herkul, po liku iz omiljene serije.

Kada je 1968. upoznao Bernija Topina, svog budućeg tekstopisca, karijera Eltona Džona krenula je vrtoglavo ka vrhu. Zanimljivo je da je uglavnom pisao muziku na Bernijeve tekstove, a ne obrnuto. Prvi album bio je promašaj, ali je drugi "Rocketman" postao hit u Engleskoj i Americi. Usledile su pesme "Daniel" i "Crocodile Rock", koje su ga izbacile u orbitu, a onda je 1973. objavio album na kome se nalazila pesma "Zbogom Norma Džin", koju je posvetio Merilin Monro. Posle 24 godine ovu pesmu će nazvati "Sveća na vetru" i s novim stihovima posvetiće je ledi Dajani nakon njene pogibije. Bila je to prva pop pesma koju je neko otpevao u Vestminsterskoj opatiji, a verovatno i poslednja. Prodala se u više od 30 miliona primeraka. Veliki momenat u njegovoj karijeri dogodio se 1975. u filmu "Tomi", prema istoimenoj rok-operi. Pesma "Pinball Wizard" grupe "Who" obrađuje se i danas. Već sledeće godine objavio je planetarni hit duet sa Kiki Di "Don't Go Breaking My Heart", a onda su nastupili crni dani.

Postao je zavisnik od narkotika i alkohola, a bolovao je i od bulimije i epilepsije. Njegova harizma postepeno je opadala osamdesetih godina prošlog veka, a štetu karijeri nanelo je i njegovo priznanje da je homoseksualac. Pokušao je i da se ubije uzevši veliku dozu "veronala", a onda je skočio u bazen. Tokom godina burnog života oboleo je od angine pektoris i ugrađen mu je pejsmejker. Ponovo se rodio devedesetih, nakon lečenja od zavisnosti. Osnovao je fondaciju koja je pomagala obolelima od AIDS i davao je ogroman novac u ove svrhe. Uskoro je primljen i u Hol slavnih, a britanska kraljica mu je 1997, nakon Dajanine smrti, dodelila titulu sera.

Nazvali su ga Kraljicom majkom popa. Njegovi zaštitni znaci su nošenje ekscentričnih naočara, što je učinio po ugledu na pevača Badija Holija, bleštava scenska odeća, skupi automobili, ogromne kuće i prekomerni šoping. Uz bogati falseto glas, dodajmo minđušu na desnom uhu, prorez između prednjih zuba, presađenu kosu - najčešće crvene boje, kao i neviđenu iskrenost zbog koje je često dolazio u sukobe. Jer, ser Elton Džon nije samo muzička zvezda, već čovek koji je bio prijatelj, saveznik i saputnik najvećih imena britanske i svetske muzike. Bio je veliki prijatelj sa Dajanom, princezom od Velsa. Fredi Merkjuri jedino je njemu priznao da boluje od side, što niko nije saznao do Fredijeve smrti. Ostao je blizak sa svim članovima "Bitlsa", a Lenonu je posvetio i pesmu. Pisao je pesme svima koje je voleo, kao što su Đani Versače i Alis Kuper. Na njegove prijeme i garden-partije dolazi Mik Džeger sa ćerkom, a koliko ga vole prijatelji svedoči i to da je kum Lenonovom sinu Šonu, kao i sinovima Elizabet Harli i Dejvida i Viktorije Bekam. Imao je malu aferu sa Dejvidom Bouijem, ali sve se završilo kulturno. Obojica su se pravili Englezi. Eltonov otac nikada nije prisustvovao nijednom njegovom nastupu.

Eltonov prvi brak bio je sa ženom. Renate Blauel bila je inženjer zvuka, a venčali su se 1984. godine. Tokom četiri godine braka, londonski tabloidi prštali su od tekstova o supružnicima, aludirajući da je Renate samo pokriće za Eltonovu homoseksualnost i da spavaju u odvojenim sobama. Razišli su se prijateljski, ali je Renate ipak tužila bivšeg muža zbog načina na koji je predstavljena u filmu "Rocketman" i autobiografiji. Ona to vidi kao narušavanje privatnosti.

Pevač je sreću pronašao sa svojim dugogodišnjim partnerom Dejvidom Furnišem, kanadskim rediteljem. Ozvaničili su zajednički život u Vindzoru još 2005, prvog dana kada je dozvoljena civilna zajednica između homoseksualnih parova u Engleskoj i Velsu. Registrator je bio isti čovek koji je ovu proceduru obavio sa princom Čarlsom i Kamilom Parker Bouls. U decembru 2014. svoju vezu pretvorili su u brak, čim je to zakonom bilo dozvoljeno. Iako Elton ima titulu sera, njegov suprug na to nema pravo. Da je ženskog roda, mogao bi da ponese titulu ledi.

U međuvremenu, postali su roditelji dva dečaka. Surogat majka, čiji identitet kriju, rodila im je 2010. sina Zaharija Džeksona, a 2013. sina Ilaju Džozefa. Dečaci Eltona zovu "daddy", a Dejvida "papa". - Naučio sam da je minut sa mojom decom vredniji od bilo koje slike, fotografije ili hit pesme - izjavio je Džon za Miror. - Pre nego što smo ih dobili, samo smo trošili novac jer nismo znali šta drugo da radimo. A imaju i šta da troše, jer je bogatstvo ovog pevača procenjeno na 450 miliona dolara. Razgovarajući 2016. sa Elen Dedženeris, priznao je da bi mu deset godina ranije bilo nezamislivo da će imati decu. - Mislio bih da ste mi stavili esid u piće - rekao je u svom maniru.

On ima 75 godina, Dejvidu je 59 i 2020. je bila godina u kojoj je Elton Džon želeo da završi svoju poslednju turneju. Posle toga najavio je povlačenje. Želi da se posveti sinovima. A za desert njegove karijere podelio sa Bernijem Topinom Zlatni globus za originalnu pesmu iz filma "Rocketman" - "Ponovo ću voleti sebe". Pandemija mu je poremetila planove, pa će Kraljica majka engleskog popa otići u penziju 2023. Ako se ne predomisli.

Kurir.rs/Lena/Ljilja Jorgovanović

