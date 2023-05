CEO SVET BRUJI DA JE KEVINA KOSTNERA ŽENA OSTAVILA ZBOG PREVARE: Konačno se oglasio slavni zavodnik i evo šta kaže

Nakon što je otkriveno da se slavni holivudski glumac Kevin Kostner (68) i njegova 19 godina mlađa supruga, Kristin Baumgartner, razvode nakon 18 godina braka, u medijima su se pojavile brojne špekulacije o razlozima razlaza.

Manekenka i dizajnerka podnela je zahtev za razvod, a kao razlog je navela "nepomirljive razlike". Ipak, strani mediji navode da je mogućnost razvoda glumčeva prevara. Naime, društvenim mrežama kruže glasine da je Kevin navodno prevario suprugu s članicom ekipe serije "Yellowstone", ali izvor blizak glumcu to negira.

foto: Hahn Lionel/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Kevin je bio jako iznenađen Kristinim postupcima, on očito ne želi razvod i primio bi je nazad. To je razočaravajuće, on voli nju i voli svoju decu. Nemam pojma zna li Kevin uopšte koji su razlozi zbog kojih ona želi razvod", rekao je neimenovani glumčev prijatelj za Page Six, a Kostnerov predstavnik takođe je demantovao bilo kakve tvrdnje o varanju, tvrdivši kako su "apsolutno netačne".

Par je poslednji put zajedno viđen u martu, na dodeli Oskara. Nasmejani su pozirali pred kamerama, a niko tada nije ni slutio da će samo nekoliko nedelja biti potrebno da Kristin preda papire za razvod braka.

foto: NRP/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Par ima troje dece - Kejdena (15), Hejesa (14) i Grejs (12), a oboje su zatražili zajedničko starateljstvo. Glumcu je ovo drugi brak, od 1978. do 1994. bio je u braku s glumicom Sindi Silvom (66), s kojom takođe ima troje dece, Eni (39), Lili (36) i Džoija (35). S Baumgartner je vezu započeo 2000. godine, a venčali su se u Aspenu u Koloradu 2004. godine.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:39 RAZVOD SA AMIDŽIĆEM MI JE BILA SMRT BEZ UMIRANJA! Manekenka otvorila dušu, a potom otkrila KAKAV ODNOS SADA IMA SA OGNJENOM