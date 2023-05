UŽIVO PRVO POLUFINALE EVROVIZIJE: Luk Blek večeras brani boje Srbije, nastup će posvetiti svojoj zemlji koja pati usled tragedija

Najprestižniji muzički festival "Evrovizija" počinje večeras, a sve događaje na velikoj sceni u Liverpulu iz minuta u minut možete pratiti na našem blogu uživo.

U prvoj polufinalnoj večeri gledaocima se predstavlja 15 zemalja, među kojima je i Srbija sa pesmom "Samo mi se spava", koju izvodi Luk Blek (Luke Black).

Večeras ćemo čuti pesme sledećih zemalja: Norveška, Malta, Srbija, Litvanija, Portugalija, Irska, Hrvatska, Švajcarska, Izrael, Švedska, Azerbejdžan, Češka, Holandija i Finska.

Luk Blek će se predstaviti pod rednim brojem 3, a deset zemalja koje prođu u finale, nastaviće takmičenje u subotu, kada je zakazana velika završnica.

Osim na našem blogu uživo, prenos prvog polufinala Evrovizije 2023 možete pratiti i na RTS 3.

21.07 - Na scenu su izašle voditeljke Ališa Dikson, Julija Asanina, ukrajinska rok pevačica i Hana Vadingam, engleska glumica.

foto: Printscreen RTS

Publiku su pozdravile na engleskom i ukrajinskom jeziku, a potom i zvanično otvorile prvo polufinale Evrovizije.

21.03 - Muzički spektakl počinje nastupom dečaka i devojčice u čast Ukrajini, koja je pogođena ratom, a na sceni su boje ukrajinske zastave.

foto: Printscreen RTS

Za njima je pesmu otpevala i ukrajinska zvezda Julija Asanina na maternjem jeziku.

21.00 - Prenos je počeo prilogom koji promoviše Liverpul, koji je ovogodišnji domaćin prestižnog muzičkog takmičenja.

Kao i svake godine do sada, pet zemalja Big 5 već je osiguralo završnicu Evrovizije. Ako ste primetili da su Španija, Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Italija uvek u finalu - to nije zbog publike ili kvaliteta pesama, nego zbog pravila takmičenja.

Do 2000. godine u ovoj grupi su bile četiri zemlje, a nakon što se Italija vratila na Eurosong posle 14-godišnje pauze, nazivaju se Big Five i one su najveći finansijski saradnici EBU-a, Evropske radiodifuzne unije, koji organizuje takmičenje.

U finalu je svake godine i pobednik prethodne, a to je ove godine Ukrajina, koja ipak nije domaćin.

(Kurir.rs)

