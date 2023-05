RUSKINJE SA 2 HITA POKORILE SVET, A SAD SE VRATILE IZ PENZIJE: Jedna bila udata za Srbina, a evo kako sada izgledaju (VIDEO, FOTO)

Svojevremeno vrlo kontroverzni ruski muzički duo t.A.T.u. održao je u nedelju svoj prvi nastup od 2016. godine, piše Daily Mail.

Lena Katina (38) i Julija Volkova (38) izvele su pesmu "Not Gonna Get Us" pre fudbalske utakmice između Zenita iz Sankt-Petersburga i Spartaka iz Moskve. Zenit je u tom susretu slavio s 3:2 i postao prvak ruske Premijer lige. Inače, ruski predsednik Vladimir Putin velik je navijač Zenita.

Katina i Volkova izašle su iz muzičke penzije u trenutku kada ruski cenzori nastoje da suzbiju širenje bilo kakvog sadržaja koji je povezan s LGBTIQ+ zajednicom.

Podsetimo, t.A.T.u. je popularnost stekao jer su Katina i Volkova u spotu za svoj najveći hit "All The Things She Said" glumile maloletni lezbijski par. Poljupci koje su razmenile u spotu bili su dovoljni da se spot nađe na udaru zabrana.

foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Volkova ima dvoje dece, a Katina je udata za glavnog izvršnog direktora ruske firme CloudPayments Dmitrija Spiridonova. Njih dvoje imaju jedno dete, a Katina je trenutno trudna sa drugim.

2014. godine Lena se udala za Sašu Kuzmanovića, Srbina iz Ljubljane, ali su se razveli 2019. jer navodno više nije bilo ljubavi između njih. Kada im je u braku zahladnilo, pokušali su da srede stvari ali nisu uspeli i nakon toga su podneli papire za razvod. Zajedno imaju sina Aleksandra.

Putinu naklonjena parlamentarka Tatjana Buckaja (47) zatražila je da se sve vezano uz t.A.T.u. zabrani jer pevačice "promovišu" istospolne veze.

- Sve dok se t.A.T.u. nije pojavio, nikad mi na pamet nije palo da bi devojka mogla da bude u vezi s devojkom. Cure su tada počele da se drže za ruke i to je postalo normalno - rekla je Buckaja, inače pedijatar i zamenica predsednika Duminog Odbora za porodicu, žene i decu.

Buckaja je homoseksualnost uporedila sa bolešću jetre i karijesom.

- Dečak treba da izgleda kao dečak, a devojčica kao devojčica. A ako ste bolesni, tada treba da se lečite, a ne hvalite. Dečaci treba da se ponašaju poput dečaka, a devojčice poput devojčica - dodala je ruska parlamentarka.

Katina i Volkova nastupile su na otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Sočiju koje su se održale 2014. godine.

foto: Profimedia

Volkova, koja se bavi i glumom, pokušala da se uključi u politiku te je svojevremeno rekla da je "grešila" i da bi osudila svoga sina ako bi joj rekao da je homoseksualac.

- Verujem da pravi muškarac mora biti pravi muškarac - rekla je tada Volkova.

(Kurir.rs/Jutarnji)

Bonus video:

01:20 SRPSKI GLUMAC SE JAVIO IZ HOLIVUDA USRED NAJVEĆEG ŠTRAJKA: Scenaristi su STRAHU da ih ne zameni VEŠTAČKA INTELIGENCIJA