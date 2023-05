BIO SAM NA 600 SASTANAKA I NIJEDNA DEVOJKA MI SE NE SVIĐA: Tvrdi da nije IZBIRLJIV, a evo šta kaže o aplikacijama za upoznavanje

Džoi Batista, otkako se preselio iz zapadnog Masačusetsa u Njujork 2013. godine, bio je na stotinama prvih sastanaka, tvrdi on, a njegov mobilni telefon je pun brojeva telefona žena sa kojima je godinama bio u vezi preko raznih aplikacija za upoznavanje.

„Kada sam se preselio u Njujork i promenio mesto stanovanja u aplikaciji Match.com, žene su me stalno kontaktirale sa ponudama da mi pokažu grad, neverovatno je koliko sam poruka tada dobio“, rekao je on. Inače, kaže 43-godišnjak, veoma je društven i tako je upoznao mnoge zanimljive devojke, a koliko je poruka odgovorio najbolje govori podatak da je u jednom danu izašao na čak četiri spoja. A da bi upoznao ženu kakvu traži, sve je, kaže, pokušao; čak se pojavljivao u rijaliti programima "Prvi sastanak", "Kate + Date" i u reklami za Match.com.

foto: Profimedia

„Ne bih rekao da sam izbirljiv, samo sam iskren o tome šta želim da osećam sa nekim. Bio sam zaljubljen i znam kakav je to osećaj, tako da to tražim“, kaže Batista i dodaje da je bilo i sastanaka za koje je bio zainteresovaniji od devojaka. Sve u svemu, njegovo iskustvo sa prvim izlascima je bilo pozitivno. a loših je bilo vrlo malo. , od kojih je hteo da pobegne. Razlog zašto je samac, ističe, nije to što beži od obaveza, a to dokazuje i desetogodišnja veza sa bivšom devojkom, od kojih je pet par proveo u braku. Razveli su se 2011. godine, a 2016. Batista je upoznao Kolumbijku sa kojom je mogao da zamisli budućnost. Veza sa njom je brzo postala ozbiljna, kaže, i na kraju su zajedno proveli godinu i po dana, a ako ništa, shvatio je, ističe, kakve ga žene najviše privlače i šta mu je važno u vezi.

foto: Profimedia

"Moji roditelji su iz severnog Portugala i tečno govorim portugalski i španski, tako da me privlače žene sa tog govornog područja, iz Južne i Centralne Amerike", rekao je on i dodao da više voli visoke i atletski građene brinete, a to je velika prednost ako mogu da plešu. Ono što mu se nikako ne sviđa, kaže, su izbirljive i negativne žene, budući da je i sam uvek dobro raspoložen. Batista je do sada uglavnom svoje prve sastanke dogovarao negde gde može da popije piće i porazgovara sa devojkom, a ako se pokaže da se dobro slažu, predlaže da izađu zajedno da jedu i druže se još. Njegov drugi sastanak, tvrdi, vrti se oko interesa devojke kojoj pokušava da ugodi. „Ako voli životinje, odvešću je na farmu konja, na primer. Ili idite na planinarenje i onda večerajte“, kaže on, a večera mora biti na „živom“ mestu, gde mogu da slušam uživo salsa bend i da plešem.

foto: Profimedia

Trenutno, kaže Batista, menja aplikacije za sastanke i uglavnom koristi Bumble i Hinge, a izbegava Tinder jer, kaže, ima previše lažnih profila, i iako neke žene misle da je on „igrač“ i da zapravo voli da bude sam , u svakoj prilici ističe koliko je iskren u nameri da se jednog dana skrasi. „Želim da se oženim i da imam decu, ali ona takođe može da bude divan astrofizičar, ako ja to nešto ne osećam, neće uspeti“, rekao je on za NY Post.

(Kurir.rs/ Naj žena)

Bonus video:

01:31 VOLIM DA MI MUŠKARAC BUDE AUTORITATIVAN! Kaja Ostojić progovorila o svom ukusu za jači pol JEDNU STVAR NIKAKO NE RAZUME