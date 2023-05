OTKAZAN NASTUP HRVATSKE U EVROVIZIJSKOM SELU: Let 3 večeras neće nastupati, a ovo je razlog!

Večeras se održava drugo polufinalno veče ovogdišnje "Evrovizije", dok nas finale, u koje se plasirao i Luk Blek, emituje u subotu 13. maja.

Zbog prehlade Zorana Prodanovića Prlje, predstavnici Hrvatske na ovogodišnjoj "Evroviziji", kontroverzna grupa "Let 3" je u nemogućnosti da danas nastupi u evrovizijskom selu u sklopu programa za najvatrenije obožavaoce.

Momci su odlučili da neće nastupati, te da se čuvaju za subotu i finalni nastup na "Evroviziji", prenose hrvatski mediji.

Prlja se, kako kažu, razboleo nakon što je boravio u prostorijama gde se održavaju probe za nastup, jer su klimatozovane i pod ventilacijom.

- Kad čovek boravi tamo po 10-12 sati, onda je malo problematično zato što to nekim ljudima deluje na grlo, a kad pevačima to deluje na grlo, onda to nije dobro - rekao je Mrle.

Evrovizijsko selo je primarno odredište za sve posetitelje. Program traje do 13. maja, kad je finale "Evrovizije", te nudi nastupe uživo i posebne goste. Unutar sela nalazi se jedinstveno područje, "Discover Ukraine", posvećeno ukrajinskoj kulturi i kreativcima.

