NEMOJ DA ZBOG LAŽNOG BRATOLJUBLJA TI BUDEŠ BRATOUBICA: Ove mudre reči patrijarha Pavla sada su nam potrebnije nego ikad!

Prethodne nedelje doživeli smo nešto što smo se nadali da nikada nećemo imati prilike da vidimo. Nakon dve velike tragedije potrebno nam je da se prisetimo naših vrednosti, dobrote i društva u kome nema straha, već samo podrške pomoći i ljubavi.

Da bismo takvo društvo imali ponovo, svi moramo da se zapitamo gde grešimo, ali treba i da posmatramo ljude oko sebe i pratimo da li i oni prave neke greške.

O tome je govorio i patrijarh Pavle, koji je istakao da ukoliko primetimo da neko čini greh i ne sprečimo ga u tome ili ga ne podstaknemo da sam prestane, mi i sami činimo greh.

- Nije nam zabranjeno, nego je čak i naša dužnost kada vidimo da neko čini zlo, da mi vidimo da je to zlo. Ali onda tu je naša molitva Bogu da se on ispravi, i da kada se smire naša osećanja kroz nekoliko dana ili meseci, treba reći tome bratu, da to što čini nije dobro. Sveti Vasilije Veliki opominje Nemoj da zbog lažnog bratoljublja ti budeš bratoubica. Ne učinivši što možeš, ne opomenuvši ga na miran način, ti ćeš na taj način pomoći njemu da izgubi dušu - govorio je patrijarh.

Čini se da je ova vrsta društvene solidarsnosti nestala, ili se barem dobro sakrila, ali baš u ovom trenutku poslušamo pametne reči patrijarha, nije kasno da učinimo ovaj svet boljim mestom.

