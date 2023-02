OVAKO JE GOVORIO PATRIJARH PAVLE: Pouke i mudre misli našeg voljenog duhovnika koje Srbima osvetljavaju put u mračnim vremenima

Patrijarh Pavle preminuo je 2009. godine i sahranjen u manastiru Rakovica nadomak Beograda. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag. Njegove reči i dela "svetle" kao duhovni putokaz jednom narodu.

foto: Stefan Stojanović

Ovo su neke od njegovih mudrih misli i izreka o kojima vredi porazmisliti.

- Gledaj da imponuješ ne svojim znanjem i svojom učenošću, nego svojim smirenjem.

- Nevolja je bilo i bivaće, ljudi i neljudi je bivalo i bivaće. Okolnosti ne zavise uvek od nas, ali da li ćemo biti ljudi ili neljudi to od nas zavisi.

- U teškoćama sačuvaj svoj mir i nerve sa verom da je Gospod iznad nas, da nas podržava, misli o nama i pomaže nam.

- Kada bih bio poslednji Srbin, pristao bih da nestanem, a da ne bude zločina. Pristao bih da nestane ne samo velika nego i mala Srbija i svi Srbi sa mnom, a ne bih pristao na neljudstvo i nečoveštvo.

- Čovek ne može birati vreme u kojem će se roditi i živeti. Od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kojem narodu i od kojih roditelja.

foto: Dado Đilas

- Smirenost je dakle, braćo i sestre, majka sviju evanđelskih vrlina, jer se Bog gordima protivi, a smirenim daje blagoslov.

- Nauči se sistematičnosti i održavanju čistoće.

- To što osećate izvesne nedostatke, i samnom je ista stvar. Uostalom, ko je taj ko ne bi trebalo da je bolji i u intelektualnom pogledu, i u pogledu srca i volje?

- Jedna čaša vina je mera. Dve čaše vina su mnogo, tri čaše su malo.

- Na ono što je izvan naših snaga ne obraćati pažnju, ne primati sve srcu i ne gnjaviti, ne cediti to u umu, nego uzagnuti - to će pomoći. Prebaciti sve svoje brige na Gospoda, to je rešenje.

- Gospod neka te u svemu podrži i daruje snagu duševnu i telesnu.

foto: Privatna arhiva

- Ne brini, nije Gospod daleko. On je tu sa tobom, zato dočekuj sve mirno, bez žurbe i nervoze, pa ćeš moći sve izdržati sa Njim. To je stvarnost.

- Mnoge majke, koje nisu želele da imaju više od jednog deteta, danas čupaju kose i gorko ridaju nad izgubljenim sinovima, u ovim ratnim sukobima, proklinjući često Boga i ljude, ali pri tom zaboravljajući da optuže sebe što nisu rodile još dece da im ostanu kao uteha.

- Da je Bog hteo da čovek puši, ugradio bi mu odžak.

(Kurir.rs/Putevima pravoslavlja)

