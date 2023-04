SKUPLJAO SAM I SAHRANJIVAO KOSTI SRPSKE DECE, NARODA I VOJNIKA NA KOSMETU: Bolna intimna ispovest vladike Atanasija Rakite (FOTO)

Sa krova zgrade Srpske patrijaršije pratio sam letove i dejstva NATO aviona, a na spratu ispod bio je naš Pajo (patrijarh Pavle, prim. aut.), budan po celu noć na molitvi. Nismo spavali ni on ni ja. Kad sam rukopolagan u dužnost episkopa, nad Beogradom su zujali NATO avioni, poručio je u vaskršnjem intervjuu za Kurir episkop mileševski Atanasije Rakita prisećajući se NATO agresije na Srbiju.

foto: Fonet Dragan Antonić

- Podsećajući se na taj bolni događaj, koji je zaista dokaz velike nepravde učinjene prema srpskom narodu od strane moćnika ovog sveta, mi pravoslavni Srbi smo u prednosti što i to možemo da sagledavamo u jednom dubljem i širem iskustvu, ma koliko bio težak pomenuti bol, a to je ono što izražava apostol Pavle kada podseća hrišćane: "Mi smo Hristovi!" Dok smo podnosili to nepravedno stradanje, u nama je sve vreme bila živa i svest o tome da smo na putu ka Carstvu nebeskome i naročito to da smo sledbenici i saradnici Hristovi u uspostavljanju bogoljublja i čovekoljublja kao neotuđivih principa celokupnog svetskog poretka, a upravo ta svest nam uvek daje snage da podnesemo i svaku nepravdu i svaki bol koju nam pričinjavaju pomračeni umovi i akteri zla.

Naš narod je pretrpeo velike gubitke, te rane nikada ne mogu da zacele.

- U našoj ljubavi i pamćenju držimo sve postradale, pominjemo ih u molitvama, u njihov spomen činimo mnoga humana dela. U našem obraćanju Bogu u hramovima mi se iskreno molimo i za one koji su učinili zlo i nepravdu, da ih Bog prosvetli, odvrati od puta zla, usmeri putem mira, pravde i dobrote.

foto: Mitropolija crnogorsko primorska

Tada ste u Beogradu bili vikarni episkop blaženopočivšeg patrijarha Pavla. Kakve ste razgovore vodili s njim?

- Patrijarh Pavle nam je u tim danima svima služio kao sigurnost i uteha. Zahvaljujući njemu, mogli smo i mi pribrani oko njega uvek da znamo šta je potrebno činiti. Mogli smo bez straha i spoticanja podnositi sva ona razaranja oko nas, priticati u pomoć ranjenima po svim prostorima Srbije i širom Kosova i Metohije. Gledajući u duhovnu stabilnost patrijarha Pavla, i sami smo sticali snagu i kroz sve to prolazili kao nešto što je redovno na našem putu.

1 / 6 Foto: Mitropolija crnogorsko primorska

Da li ste tokom vazdušne opasnosti odlazili u sklonište?

- Nismo odlazili u skloništa, nego smo, gledajući na našeg patrijarha, odlazili u hramove, činili moljenja za mir celoga sveta, da Bog prekrati stradanja i obuzda ruke zločinaca.

foto: Mitropolija crnogorsko primorska

Spomenuli ste da ste tokom bombardovanja odlazili na KiM?

- Po blagoslovu patrijarha Pavla odlazio sam u više navrata na Kosovo i Metohiju sa svojim saradnicima. Posećivali smo manastire, monahe i monahinje i narod po gradovima i selima. Ponekad smo se zaticali zajedno mitropolit Amfilohije, episkop Atanasije Jevtić i ja. Mnogi sveštenici tamo su moji bivši đaci iz Prizrenske bogoslovije, na koje sam veoma ponosan. Skupljali smo kosti Srba na KiM postradalih od NATO bombi i NATO lešinara, albanskih bezakonika, i sahranjivali njihova tela. Bilo je tu i vojnika, policajaca, običnog naroda, dece. Žarko želim da tamo i ja budem sahranjen, ipak tamo pripadam, iako sam ovde na službi.

VASKRŠNJA PORUKA Moramo istrajati na našem putu foto: Zorana Jevtić Šta biste poručili vernicima za Vaskrs? - Hristos vaskrse! -Vaistinu vaskrse! Eto, to je naš hrišćanski pozdrav i objava najveće istorijske istine i najvažnijeg iskustva koje Crkva Hristova daje ovome svetu. Želimo da proslavljanje Vaskrsa ove godine učini da svi možemo doživeti Hrista kao svoga ličnog pastira i predvodnika života, Spasitelja sveta, i postati građani Njegovog večnog carstva. Radujmo se jer Hristos vaskrse! Za nas hrišćane događaj Hristovog Vaskrsenja nije neka usputna tema, nego iskustvo u kojem sagledavamo svoj celokupni život, iz kojeg crpimo odgovore na sva pitanja koja nam se postavljaju. Mi moramo istrajati na našem putu, a to je put Hrista.

Kurir.rs/ Mina Branković