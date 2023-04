UVEK SMO SE DRUŽILI, DELILI LEPAK ZA STRANAČKE PLAKATE, IŠLI SMO I NA ISTE ŽURKE: Dačić i Vesić odmerili snage, evo ko je POBEDIO

Današnje kolege u Vladi Srbije - ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić - nekad su bili na politički suprotstavljenim stranama, ali, kako kažu u vaskršnjem razgovoru za Kurir, i tada su se odlično slagali i družili.

Dačić kaže da se s Vesićem poznaje još od početka višepartijskog sistema.

Nismo više mladi

- Bili smo mladi političari u to vreme. Sad više nismo mladi, ali smo i dalje političari. On je tada bio u DS, a Goran Perčević i ja kao omladinci u SPS - prisetio se Dačić.

foto: Nenad Kostić

Na to se nadovezao Vesić, koji je ukazao da kad je počeo višepartijski sistem, nije bilo takve tenzije među strankama kao danas.

- Mi smo svi lepili stranačke plakate i sastajali se na tada jedinoj pumpi kod Velike Plane na auto-putu, delili lepak, dogovarali se... Dačić i Perčević su tada bili u SPS, ja u DS, Aleksandar Vučić u SRS... I danas niko ne bi verovao da smo mi išli tada na iste žurke! Pritom, ja sam pre njih dvojice bio kod Slobodana Miloševića, radio sam intervju s njim za Student, pa sam im stalno govorio da sam bio kod Slobe, a oni nisu - kaže kroz smeh Vesić.

foto: Nenad Kostić

Dačić kaže da jedino s ljudima iz SPO Vuka Draškovića tada nije bilo druženja.

- SPO je tada bio na čelu opozicije i mi smo svi smatrali SPO za čudake, za ekstreme i s njima se nismo družili, niti su oni hteli. To su bile tuče, te četnici, partizani i slično, a sa DS smo imali korektne odnose u to vreme - kaže Dačić. Vesić se setio i jednog TV duela koji je u to vreme imao s predsednikom Vučićem.

- Taj duel smatraju jednim od pravih duela, a mi smo pre toga bili na kafi, pa imali žestok duel na TV, pa posle toga smo otišli na piće. Tako je to funkcionisalo... Svako se borio za svoju politiku i to je bilo to. Evo, sećam se da smo jednom bili u Novom Pazaru, bio je neki sastanak, i posle toga je Ivica bio kod mene kući u Kruševcu. On i Perčević su bili, eto, prvi političari koji su bili kod mene kući, pre bilo koga iz moje stranke - ispričao je Vesić.

foto: Nenad Kostić

Iznenadni susret u Jerusalimu

Dačić se nadovezao:

- I kad smo bili politički na suprotnim stranama, nikad se nije dešavalo da kažem nešto što bi njega lično uvredilo i obrnuto. Jednostavno se znalo - bilo je ispod časti da nekome diraš u porodicu, kao što se danas radi. Inače, svaki Uskrs idemo na liturgiju Vesić, Nikola Selaković i ja. A jedne godine sam bio, u prošlom mandatu ministra spoljnih poslova, na poziv kolege iz Palestine u Vitlejemu za Božić. Kad sam došao u Crkvu Hristovog rođenja, sreo sam Gorana tamo!

Vesić nam potvrđuje ovaj nenadani susret i kaže da je u toj crkvi bio tri puta.

foto: Nenad Kostić

- U Jerusalimu sam bio sedam puta i neverovatno je kakav je bio divan osećaj. Iznenadio sam se tada kad sam video Ivicu, ja sam bio privatno tamo - kaže Vesić.

Dačić dodaje da za Uskrs, osim ako je u inostranstvu, obavezno ode na liturgiju tamo gde služi patrijarh i da praznik provodi porodično. Dvojica ministara su na kraju odmerili i snage u tucanju jajima, a iz te bitke je ovog puta kao pobednik izašao Vesić.

O kosovskom pitanju Kurti želi tenzije, Srbija će sačuvati svoj narod S ministrima smo se sreli dan nakon što je predsednik Vučić u Raškoj imao razgovor sa Srbima s KiM u Raškoj. Dačić ističe da je očigledno da prištinska strana nema nikakve namere da radi na normalizaciji odnosa, već im je, kako kaže, strateški cilj da proteraju sve Srbe sa KiM. - Ovo što rade je samo kontinuitet svih tih aktivnosti, jednostranih poteza, pritisaka, hapšenja, pa čak i ranjavanja kako bi se Srbi zastrašili i naterali da napuste KiM. Ali Srbe su ujedinili u borbi za svoj opstanak. Srbija će ostati konstruktivna u dijalogu, ali će svakako braniti svoj narod i tim povodom je i donet niz odluka povodom svih mera koje treba da se primenjuju - kazao je Dačić. Vesić je istakao da je za Srbiju najvažnije da se sačuva mir: - S druge strane, Kurti pokušava da tu teritoriju kojom vlada izoluje jer ne može ništa drugo da ponudi svojim ljudima nego rat. Njemu tenzije odgovaraju. Zato je za nas važno da Srbi na KiM znaju da Srbija stoji iza njih i da će ZSO biti uslov svih daljih razgovora.

Ivana Žigić