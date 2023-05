LUK BLEK OTKRIO ČIJOJ PORUCI SE NAJVIŠE OBRADOVAO PO PROLASKU U FINALE: Govorio o publici, pa priznao šta misli o gej populaciji!

Luk Blek, predstavnik Srbije na Evroviziji u Liverpulu, juče je oduševio publiku u Britaniji i plasirao se u finale poznatog takmičenja. Luk je otkrio šta ga je posebno oduševilo nakon pobede.

- Baka mi je poslala poruku, a to je iznenađenje, jer ona ne zna da koristi modernu tehnologiju - nasmejano je rekao portal Nova.rs.

Osim toga on je govorio i o evrovizijskoj publici i LGBTQ+ populaciji.

- Ima mnogo ljudi koji nemaju pravo glasa i pod velikim su pritiskom od strane društva i u mojoj glavi, kada sam bio mlađi, želeo sam da postanem glas tih ljudi koji se bore, jer sam se i ja sam sa sobom borio i maltretirali su me drugi. Srećan sam što se mnogi poistovećuje sa mnom, nisam ovo očekivao.

Na pitanje zašto misli da je veliki deo evrovizijske publike gej, rekao je:

- Takmičenje okuplja umetnike iz svake države, i u neku ruku, ima doza jedinstvenosti i hrabrosti. U mom slučaju, mnogo se plašim scene, ali ne smatram da zbog toga ne treba da odustanem od nastupa. Treba da radim teške stvari i to je nešto što LGBTQ+ zajednica ceni, to izražavanje, hrabrost i strast, takođe, ima mnogo ljubavi i prihvatanja. Protiv nasilja sam i mržnje, ne mogu da razumem to, i zajednica se na Evroviziji oseća kao kod kuće, oseća se prihvaćeno, može svako da bude svoj. To je divno.

- Veliki sam fan Lejdi Gage i mislim da su njen album “Born this way”, kao i ta era, uticali na mene i inspirisali moj scenski nastup - zaključio je on za "D Pink news".

