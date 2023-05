MAJKA LUKA BLEKA DOŠLA DA PODRŽI SINA NA EVROVIZIJI! Evo šta se dešava u Liverpulu pred finale: Suze su sve vreme prisutne

Mladi umetnik Luka Ivanović, poznat kao Luk Blek, predstavlja nas u Evropi, na muzičkom takmičenju "Evrovizija", koje se ove godine održava u Velikoj Britaniji, u Liverpulu.

Prve polufinalne večeri imao je brilijantan nastup, koji ga je odveo do velikog finala, koje će se održati u subotu, 13. maja.

foto: Printscreen RTS

Na evropskim kladionicama Luka, sa pesmom "Samo mi se spava", trenutno zauzima 17. mesto, a britanska publika ga već obožava i na kraju nastupa u Liverpul areni podarili su mu ovacije i ogroman aplauz.

Srpski predstavnik ima zaista veliku podršku, a najveća mu je, naravno, majka Marija, koja je trenutno sa njim u Liverpulu.

Lukina majka Marija Ivanović, koja je bila vidno uzbuđena zbog uspeha njenog sina, podelila je svoje impresije.

- Došli smo ovde da podržimo našeg sina. Tu je njegov otac i najbliži prijatelji. Pratili smo takmičenje iz arene i navijali. Arena je fenomenalna za ovakvu vrstu događaja. Ovo je manifestacija koja odražava jedno jedinstvo u radosti, u pesmi, u svemu. Nismo osetili nikakvu razliku, dobro smo prihvaćeni, bodrili su nas i Finci i Šveđani, bilo je fenomenalno - rekla je Marija.

Na kraju nastupa Luk Blek je dobio gromoglasan aplauz, a njegova majka nije sakrila da je u publici bilo i suza.

- Bilo je suza, naravno, suze su sve vreme prisutne. Čekali smo proglašenje, bilo je jako napeto. Verovali smo, ali je do samog kraja bilo neizvesno. Imali smo strah. Euforija posle toga je bila neverovatna. Strepila sam, ali nisam sumnjala. Sled događaja u njegovom stvaralaštvu je ukazivao na to da će u nekom trenutku doći vreme za njega, da će ga ljudi prepoznati. A tek bi trebalo da ono što je on stvarao ugleda svetlost dana i bude viđeno na muzičkoj sceni - ispričala je Ivanovićka.

foto: Printscreen RTS

Odmah po završetku prve polufinalne večeri, Marija se susrela sa sinom, pa je otkrila kako je izgledao taj trenutak i šta mu je poručila.

- Mi smo svi jako emotivni. Vidite i po njemu. Zagrljaj je ono što je bilo prvo. Reči su bile suvišne. Svakako smo sve vreme u kontaktu, viđamo se ovde kad god možemo. Situacija je zaista teška. On je trenutnu situaciju u Srbiji jako teško podneo, kao i svi mi. Ponosna sam na njega što je ispratio na pravi način - rekla je ponosna mama.

Marija je otkrila kako je savetovala sina u trenucima kada je plakao i osećao se slomljeno zbog situacije koja nas je zadesila.

- Nisam bila tu kada se sve izdešavalo, ali smo bili u kontaktu. Čuli smo se, vrlo je kratko razgovarao sa mnom. Nije imao reči, bilo je potresno. Znala sam da će da ga pogodi. Njega pogađaju sve moguće teške situacije. Između ostalog i ovo što je on napisao, ovakvu vrstu pesme, to je njegova potreba da iskaže to što ga boli. Ne samo kod nas, to je globalno, prema svima, prema ljudima, životinjama... - iznela je Marija Ivanović.

foto: Printscreen RTS

Uzbuđenje pred finalno veče raste, a majka mladog umetnika otkrila je da je ceo Čačak, u kome je Luka rođen, uz njega.

- Svaki čas nam stižu poruke. Oduševljeni su svi od porodice, bake, deke, svi prijatelji... Neverovatna je podrška. Kroz ovo takmičenje svi su dodatno upoznali Luku. Oni koji ga nisu znali, sada su videli kakav je čovek. Ovo je velika stvar za Srbiju. Navijamo, nadamo i molimo se - istakla je Marija Ivanović za "Telegraf".

(Kurir.rs/Blic/Telegraf)

Bonus video:

01:33 ZNAČI MU KONSTRAKTINA PODRŠKA, ALI NJENA REČ JE BIBLIJA! Luk Blek otkrio čija podrška ga je posebno iznenadila