PRINC HARI SPREMA NOVU GLAVOBOLJU ZA KRALJEVSKU PORODICU: Svi se tresu od onoga što sledi, tek se sprema da iznese ŠOK DETALJE

Princ Hari pojavio se u martu na sudu zbog ročišta protiv izdavača Associated Newspapersa, u čijem su vlasništvu Daily Mail, The Mail on Sunday i Mail Online, a nova runda svedočenja očekuje ga sledećeg meseca.

Upravo to izaziva strah kod njegove porodice, s kojom je Hari u lošim odnosima i navodno ga nije smekšao ni dolazak na krunisanje njegovog oca, kralja Čarlsa III.

"Mislim da porodica zna da bi mogao da kaže bilo šta i niko se tome ne raduje. Čini se da je Hari opsednut idejom da su svi u dosluhu s medijima, pa će verovatno biti još puno toga", rekao je prijatelj princa Vilijama za The Daily Beast.

foto: Paul Edwards / News Licensing / Profimedia

Hari je ranije rekao da je Vilijam primio "vrlo veliku" količinu novca kao deo "tajnog sporazuma" između kraljevske porodice i News Group Newspapers (NGN). Daily Beast piše da se Vilijam nagodio s novinama za oko milion funti i da, iako su tačni uslovi bili poverljivi, nisu bili tajni od Harija, te da je on mogao da učestvuje u tome i dobije sličnu nagodbu.

Hari je u memoarima "Rezerva" optužio i Kamilu kako ga je žrtvovala da bi stvorila dobar odnos s medijima i sebe prikazala u boljem svetlu. Njen prijatelj je rekao su ona i kralj Čarls "duboko povređeni' zbog tih tvrdnji. Takođe, supružnike će uzrujati bilo kakve nove, ružne optužbe za njihov račun.

foto: PHIL NOBLE / AFP / Profimedia

Navodno je Kamilin i Čarlsov spin doktor Mark Boland bio izvor mnogih priča o Hariju, među kojima je ona da je princ imao mononukleozu nakon ljubljenja devojaka. Spominjalo se i da je Boland prijatelj s Pirsom Morganom, bivšim urednikom tabloida Mirror.

"Siguran sam da neće biti prijatno, ali ne zaboravite, ljudi su govorili svakakve užasne stvari o Kamili tokom godina, a ona još nije pukla. Svako ko je poznaje zna da je ideja da bi ona podsticala Bolanda da proda Harija Mirroru potpuna glupost", rekao je izvor blizak Kamili.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Ipak, kao i ostatak kraljevske porodice, strahuje šta će sve biti izrečeno na sudu. Poznati voditelj Pirs Morgan nedavno je demantovao da je prisluškivao princa Harija. "Nema dokaza da sam išta znao o ovome, nikada nisam nikome rekao da hakuje telefon", istakao je Pirs. Iako se čini mirno i sigurno u sebe, izvor za Daily Beast kaže da Morgan strahuje šta bi Hari mogao da kaže o njemu. Ipak je reč o čoveku koji je posvetio puno vremena uništavanju ugleda princa i njegove supruge Megan Markl.

Podsetimo, Hari je krajem marta svedočio na Visokom sudu u Londonu. Rekao je da ga je kraljevska porodica prisilila da se drži pravila "nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj" pri odnosu s medijima, iako su on i supruga Megan Markl stalno trpeli napade.

foto: Toby Melville / PA Images / Profimedia

"Nakon smrti majke 1997. godine, kada mi je bilo 12 godina, morao sam da trpim pritisak medija s kojima sam od tad imao zategnut odnos. Pri tome sam pridržavao porodičnog pravila od kojeg se nije smelo odstupati", istakao je princ.

Otkrio je i šta se dogodilo kada je počeo da izlazi s Megan.

"Bilo mi je jako teško da se suzdržim od obraćanja medijima nakon što su krenule brojne optužbe, maltretiranja, napadi i rasistički tekstovi o Megan", priznao je Hari. Tvrdi da se sve pogoršalo kada je njegova supruga zatrudnela i nosila njihovo prvo dete, sina Arčija kog je rodila 6. maja 2019.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Takođe je istakao da ima dokaze da je njegov mobilni hakovan 2018. godine. "Institucija je bez ikakve sumnje od mene krila informacije o tome da je moj mobilni hakovao News Group Newspapers (NGN). Nije preterano reći da je sve otišlo nizbrdo kada sam odlučio da se preselim iz Ujedinjenog Kraljevstva 2020. godine", ispričao je princ.

NGN je medijska kompanija Ruperta Merdoka koja izdaje tabloid The Sun.

foto: Tayfun Salci/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Postojao je sporazum između Institucije i NGN-a da se nećemo angažovati, pa čak ni raspravljati, o mogućnosti podizanja tužbi protiv NGN-a dok se ne završi parnica protiv njega u vezi s hakovanjem telefona. Institucija je jasno dala do znanja da ne moramo znati ništa o hakovanju telefona i bilo mi je jasno da kraljevska porodica nije sedela na mestu za svedoke jer bi to moglo 'da otvori Pandorinu kutiju'. Institucija mi je bez sumnje dugo vremena krila informacije o hakovanju telefona NGN-a i to je postalo jasno tek poslednjih godina kada sam svoju tužbu tražio različitim pravnim savetima i zastupanjem", otkrio je Hari.

Merdok se 2011. našao u centru skandala zbog prisluškivanja telefona poznatih osoba, političara i čak jedne ubijene devojke, a ovo suđenje će ponovo vratiti fokus na medijskog magnata koji poseduje kompaniju News Corp. To je jedan od najvećih svetskih medijskih koncerna koji ima oko 800 firmi u više od 50 zemalja.

"Ovu tužbu ne podižem samo zbog sebe jer ko zna koliko je još članova porodice praćeno na ovaj način. Dokazi koje sam video ukazuju na to da su ANL-ovi novinari kriminalci koji zbog statusa novinara imaju posebne moći. Britanska javnost zaslužuje da zna sve o ovakvom zataškavanju, a ja osećam da je moja odgovornost da to učinim", istakao je princ.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

04:42 Krunisanje kralja Čarlsa III