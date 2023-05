"REKLI BI LJUDI ZVEZDA, A ON FIZIKALIŠE" Isplivao snimak šta Luk Blek radi uoči FINALA EVROVIZIJE! I čistačica i spremačica

Luk Blek, koji ove godine predstavlja Srbiju na Evroviziji, plasirao se u finale ovog takmičenja, a sada je na društvenoj mreži TikTok objavljen snimak iz Liverpula na kojem se vidi kako naš predstavnik aktivno radi na scenografiji za svoj nastup u finalu.

- Rekli bi ljudi zvezda, a on fizikališe, i to kako - čuo se glas Lukinog saradnika, koji je snimio momenat u kojem pevač zajedno sa ostalima priprema rekvizite.

- Fizikališem, brate, i čistačica, i spremačica - našalio se pevač, tako što je citirao popularnu Risku iz serije "Srećni ljudi".

Inače, Luk Blek sutra, 13. maja, zajedno sa 26 zemalja boriće se za prvo mesto na prestižnom takmičenju Evrovizija, koje se ove godine održava u Liverpulu.

Luk je u prvom polufinalu publiku oduševio pesmom "Samo mi se spava", nakon čega je postao favorit mnogih.

Luka nije jedini Srbin koji se našao u finalu popularne manifestacije.

foto: Licensed by Story Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime, Sloveniju ove godine predstavlja grupa "Joker Out", pesmom "Carpe Diem". Pevač benda, Bojan Cvjetićanin, našeg je porekla, odnosno oba roditelja su mu Srbi.

Grupa "Joker Out", inače, ima i pesme na srpskom jeziku.

Takođe, pevačica Teodora Špirić ove godine predstavlja Austriju na "Evroviziji" u Liverpulu. Ona i Salena izvode numeru "Who The Hell Is Edgar".

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

02:42 ŠOK! KURIR SPOJIO NESPOJIVO: Mitar Mirić zapevao svoj hit, a Luk Blek zaigrao OVAKO NEŠTO JOŠ NISTE VIDELI