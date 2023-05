SLAVNA GLUMICA TRUDNA U 45. GODINI: Kolega zbog nje OSTAVIO VERENICU PRED POROĐAJEM, a ona ga ostavila zbog sadašnjeg supruga

Glumica Kler Dejns, koja se proslavila sa svega petnaest godina ulogom u seriji "Ja imam neku vrstu života" i romantičnom filmu "Romeo i Julija" u kojem joj je partner bio Leonardo Dikaprio.

Dejns, čija je najnovija uloga u seriji "Homeland", izazvala je kontroverze 2003. godine kada je započela vezu sa zaposlenim glumcem Bilijem Kradapom, sa kojim se zbližila na snimanju filma "Stage Beauty'. Zbog Kler, Bili je ostavio koleginicu Meri Luiz Parker, koja je tada bila u sedmom mesecu trudnoće, posle osmogodišnje veze.

- Bila je to strašna stvar. Bilo je veoma teško. Nisam znao kako da ne budem deo te situacije. Zaljubila sam se u Bilija i morala sam to da istražim i imala sam 24 godine... Nisam baš znala kakve bi posledice mogle biti... Ali dobro je. Preživela sam to - prokomentarisala je svojevremeno Dejns celu situaciju.

Kler i Bili bili su u vezi nekoliko godina, a onda ga je napustila zbog glumca Hjua Densija, poznatog po ulozi u seriji "Hanibal". Odmah je pala na njegov šarm i venčali su se 2009. godine i dobili sinove Sajrusa i Kristofera, a sada čekaju i treće dete, pišse Story.hr.

Pregnant Claire calls for a taxi ! #clairedanes pic.twitter.com/vfqJNXax1t — Claire Danes NL (@clairedanesnl) May 3, 2018

Vest o trudnoći je podelila još u januaru ove godine, a potom je rekla da je ovo i za nju veliko iznenađenje. Obožavaoci su oduševljeni jer je u 45. godini odlučila da ponovo postane majka.

(Kurir.rs)

