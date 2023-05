UDAJE SE ĆERKA GAGIJA JOVANOVIĆA I BRANKE PUJIĆ! Lepa Anđela staje na ludi kamen, ali je priznala jednu stvar: Tužna sam!

Glumica Anđela Jovanović i atletičar Mihail Dudaš posle 3 godine zakazali su svadbu za jun. Vest o slavlju drže u tajnosti, pa za svadbu znaju samo roditelji i najbliži prijatelji.

foto: Dejan Petković

Prema rečima izvora Blica, njih dvoje su odlučili da se venčaju jer su odavno shvatili da skupa funkcionišu fenomenalno, a ova vest je obradovala i roditelje glumice Branku Pujić i Gagija Jovanovića, koji su zeta zavoleli još pri prvom susretu.

- Tačno je da se udajem, ali sam tužna što je to neko meni blizak otkrio jer sam želela da to sačuvam od očiju javnosti. Hvala na lepim željama, ali o privatnom životu ne želim da pričam - rekla nam Anđela kada je pozvana da da izjavu.

foto: Printscreen/Instagram

Prema rečima izvora bliskog paru sve je spremno za gala slavlje.

- Srećni su, jer će konačno svoju vezu ozvaničiti i pred zakonom i pred bogom. Sve detalje drže u strogoj tajnosti od javnosti i žele da tako i ostane. Svečani ručak zakazan polovinu juna. Branka pomaže Anđeli oko same organizacije. Svakako su Anđela i Mihail dogovorili restoran i dekoraciju, kao i muziku što je najvažnije. Ostalo su sitnice. Branka je poznata kao neko ko voli da preuzme organizaciju na sebe, te je to bilo tako i ovog puta. Sa Anđelom bira i venčanicu koju će glumica poneti na svadbenoj proslavi - otkriva izvor.

Prema rečima izvora bliskog paru, Gagi je emotivno primio vest da mu se udaje ćerka jedinica.

foto: ATA Images

- Branka i Gagi su otpočetka zavoleli zeta i oduvek su priželjkivali da se ta veza kruniše brakom. Ipak, Gagi i Anđela imaju posebnu povezanost, naročito što je ona jedinica pa je on emotivno primio vest da će je odvesti pred oltar.

Pozivnice na adresu odabranog kruga uveliko su stigle.

- Iako se Anđela i Mihail druže sa velikim brojem ljudi, te imaju dosta rodbine i kolega, na svadbu će biti pozvan najuži krug ljudi. Bez obzira na to, svadbena ceremonija će biti brojna.

Da podsetimo, glumica Anđela Jovanović i atletičar Mihail Dudaš u emotivnoj su vezi nešto manje od 3 godine, koliko i žive zajedno. Zvezda “Nečiste krvi” i osvajač brojnih medalja svoj svet emocija, uzajamne podrške i poverenja, na kojem zasnivaju odnos, počeli su da grade u Londonu, gde su oboje završili master studije, a zatim su to nastavili da čine u Beogradu.

foto: Dunja Dopsaj/FIREFLY PROMO

- Mihail me je pozvao na kafu u Londonu, ali nije on pomerio to viđanje na ranije nego ja. Rekla sam mu: “Ako ćeš da čekaš do Londona, onda nećemo ni da pijemo kafu.” Tako smo se našli ranije - istakla je Anđela jednom prilikom, na šta se nadovezao i Mihail.

- Znamo se dosta dugo, a zvanično smo se upoznali pre nekoliko godina. Pretprošle godine bio sam gost u jednoj emisiji u kojoj je Anđela gostovala dan pre mene. Nedugo nakon toga želeo sam da vidim kako je prošla emisija, vratio sam onu sa Anđelom i, odgledavši je do kraja, shvatio koliko je šarmantna, lepa, pametna, simpatična. Odlučio sam da joj pošaljem poruku, pitam kako je, šta radi. Tako je počelo naše dopisivanje. Kada smo se videli, odmah, na prvu loptu, skapirali smo se i započeli nešto što traje - istakao je atletičar za “Gloriju”.

foto: Nemanja Nikolić

Anđela je posebno srećna što su njeni roditelji odmah prihvatili Dudaša. Gagi i Mihail imaju zajedničke teme.

- Mihail je veoma vezan za glumački par i često sa Gagijem provodi vreme u njihovoj vikendici na obroncima Zlatibora. Već odavno su svi skupa jedna porodica, što Anđeli puno znači jer je, kao i svaka jedinica, vezana za roditelje. Svi vole prirodu, pa često vreme provode u vikendici Jovanovića na Zlatiboru, gde planinare i prave roštilj, kaže izvor.

(Kurir.rs/Blic)

