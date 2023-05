OD SVETSKE POP PRINCEZE DO POSRNULE ZVEZDE ZA KOJU SE SVI MOLE: Ovo su detalji turbulentnog i šokantnog života Britni Spirs

Britni Spirs (42) legendarna pop pevačica, nekada je harala planetom i svi su ludeli za ovom plavokosom pop princezom.

Njeni hitovi su se samo nizali, a proslavila se pesmom "Baby One More Time" koja joj je donela svetsku slavu.

Britni se zapravo od malih nogu smešila srećna zvezda, a o tome govori činjenica da je od svoje osme godine bila članica "Mickey Mouse Club" gde je tom prilikom nastupala zajedno sa Džastinom Timberlejkom i Kristinom Agilerom. Tada je pokazala sav svoj talenat i delovalo je kao da je oduvek bila pod svetlima reflektora.

Tokom devedesetih godina, postala je najprodavanija tinejdžerska zvezda svih vremena koja je dobila epitet ikone pop muzike i princeza.

Bilbord ju je proglasio osmom najznačajnijom umetnicom dvehiljaditihih godina. Tokom 12 godina sedam puta je bila najtraženija zvezda na internetu. U dosadašnjoj karijeri je prodala više od 150 miliona albuma širom sveta.

Njen hit "Baby One More Time" odmah se našao na prvom mestu liste "Bilbord 2000", koji je prodat više od 10 miliona primeraka u godinu dana. Drugi album u karijeri objavila je u maju 2000. godine pod naslovom „Oops!…I Did It Again“. I on se našao na prvom mestu američkih top lista.

U septembru 2000. godine potvrdila je vezu sa Džastinom Timberlejkom, a svi su ih smatrali holivudskim parom iz snova i predviđali im prelepu budućnost.

Međutim, 2002. godine, javnost je ostala šokirana kada je mladi slavni par objavio da je raskinu svoju trogodišnju vezu. Tom prilikom Džastin je iskoristio ovaj trenutak pa je snimio spot za pesmu "Cry me a river" za koju se na kraju ispostavilo da je bio planetarni hit. Zapravo, Timberlejk u ovom spotu javno je optužio Britni da ga je varala i da je jedino ona "glavni krivac" za njihov raskid.

Od tog trenutka, bačena je ljaga na njeno ime, a tek godinama kasnije, Džastin je priznao da je namerno to uradio radi svoje popularnost (koju je i stekao) pa se tom prilikom i javno izvinio pevačici.

Od njenog raskida sa Timberlejkom, stvari sve više i više krenule nizbrdo po slavnu pevačicu.

U januaru 2004. godine, pevačica se udala za prijatelja Džejson Alen Alekzender, u Las Vegasu. Brak su poništili posle 55 sati, nakon čega je u sudu izneto da Britni nije svesna svojih postupaka. Dva meseca kasnije krenula je na promotivnu turneju. U julu iste godine, pevačica se verila sa plesačem Kevinipm Federlajnom kog je upoznala samo tri meseca ranije. Mediji su pratili njihovu vezu, budući da je Kevin čekao drugo dete sa glumicom, koju je ostavio zbog Britni. Celokupna javnost je bila protiv ovog braka i svi su smatrali da je Spirs prerano ušla u ljubavni odnos sa čovekom za koga su svi smartrali da je koristoljubiv.

U braku su dobili dva sina: Šona i Džejdena, a haotični period braka počinje 2007.godine kada se par i rastao.

Pop princeza koja je punila naslovnice svojim seksipilom i šarmom, počela je u javnosti da biva sve češće slikana u alkoholisanom stanju i raznim opijatima. Pritom, na svakom koraku, pratli su je paparaci i govorilo se da je nemarna i loša majka. Razuzdane žurke, provod i alkohol doveli su je do toga da 2007. godine izgubi starateljstvo nad svojom decom. što je dovelo do toga da je Britni totalno izgubila kontrolu nad svojim životom.

Potez koji svi smatraju krahom u njenom životu je upravo skandal kad je usred javnosti obrijala glavu. Naime, kako strani mediji tvrde pevačica se nenajavljeno pojavila pred kućom svog bivšeg supruga Kevina Federlajna i htela je da vidi svoje sinove Šona i Džejdena. Nakon što joj Kevin to nije dopustio, uputila se do najbližeg frizerskog salona i zamolila frizerku da joj pred više od 70 okupljenih paparaca obrije glavu.

Nakon mučnog incidenta brijanja glave kojem je svedočio čitav svet, Britnin otac i ceo njen menadžerski tim preuzimaju kontrolu nad njenim životom, a kruže priče što je i slavna pevačica nedavno potvrdila da nije imala pravo da donosi odluke ni o najosnovnijim stvarima.

Nakon mučnog suđenja kada je iznela niz šokantnih detalja, sud u Los Anđelesu uvažio je zahtev advokata pop pevačice Britni Spirs i oduzeo krajem septembra njenom ocu starateljstvo, što je velika pobeda pevačice, koja će napokon moći da kontroliše svoje finansije i privatni život.

Nakon saslušanja obe strane, sudija se složila sa pravnim zastupnikom Britni Spirs, da je suspenzija njenog oca u najboljem interesu pevačice.

Pevačica je konačno posle dugog niza godina mogla da upravlja svojim finansijama i privatnim životom.

Nažalost, iako su mnogi pomislili da sloboda znači nov početak života za Britni i prilika da više bude sa sinovima, zapravo se sve pretvorilo u ogromnu katastrofu bez izgleda da se stvari reše u skorije vreme. Naime, ispostavilo se da pop zvezda uopšte nije u dobrim odnosima sa svojim sinovima toliko da se nisu pojavili na njenom venčanju sa fitnes influenserom, a kruže priče i da su ih ostala deca maltretirala u školi zbog majčinih golih slika.

Britni Spirs je danas konačno srećna u ljubavi kraj fitnes instruktora Sema Asgarija, međutim, fanovi su ubeđeni da je on samo "muška sponzoruša" koja je sa pevačicom zbog novca. Ona je pre nekoliko meseci i ostala sa njim u drugom stanju, ali je bebu nažalost izgubila. Inače, oni su u vezi su od 2017. godine. U intervjuu za CBS radio pevačica je otkrila kako je upoznala 12 godina mlađeg partnera.

Nažalost, njeni fanovi su ubeđeni da joj njen novi izabranik ne želi dobro i da je namerno pušta da se eskplicitno eksponira u javnosti kako bi je što pre opet proglasili mentalno nestabilnom i kako bi se dočepao njenog bogatstva.

Činjenica je da je Britni očigledno veoma zaljubljena u njega, te njeni obožavatelji imaju samo jednu želju - da bude s nekim ko je voli i poštuje zbog nje same, a ne zbog novca. Svi samo žele da pevačica bude dobro.

